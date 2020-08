Neue Chancen: Zwei Raiffeisenbanken planen die Fusion Die Genossenschaften Merenschwand-Obfelden und am Lindenberg möchten sich zusammenschliessen. Im März soll darüber an der Generalversammlung befunden werden. Marc Ribolla 07.08.2020, 15.51 Uhr

Gerhard Niederberger, André Kissling, Kilian Rosenberg und Reto Hübscher (von links) bereiten die Fusion vor. Bild: Marc Ribolla

Im Bankenbereich bahnt sich im Oberfreiamt im kommenden Jahr eine grössere Veränderung an. Die beiden Raiffeisenbanken Merenschwand-Obfelden und am Lindenberg mit den Standorten Auw und Beinwil möchten ihre Genossenschaften zusammenschliessen. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der beiden Banken werden im Rahmen einer Orientierungsversammlung Ende dieses Novembers über die Beweggründe und Aussichten des Zusammengehens informiert. Die Fusion wird anschliessend an den ordentlichen Generalversammlungen voraussichtlich im März 2021 traktandiert und bei einer Annahme rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.