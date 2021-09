Vereine Rare Regenpausen in Bregenz Für die Männerriege Menzingen ging es nach Österreich – trotz schlechten Wetters mit guter Stimmung. 01.09.2021, 17.59 Uhr

Die Männerriege Menzingen auf ihrer Reise.

Nachdem der Ausflug vor einem Jahr abgesagt werden musste, trafen sich am Samstagmorgen 30 Männer, um mit dem modernen Reisebus von Strickler Reisen nach Österreich zu fahren. Einmal mehr stellte sich Ueli Kubli als Chauffeur zur Verfügung, der seine MR-Kollegen ruhig und sicher zwei Tage durch unser Nachbarland steuerte.

Erstes Ziel der Reise war Bregenz. Bregenz ist die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg und Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks. Die Stadt hat den bedeutendsten österreichischen Bodenseehafen, ist Eisenbahnknotenpunkt sowie Sport- und Kulturzentrum. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Bregenz mit 30000 Einwohnern nach Dornbirn und Feldkirch die drittgrösste Stadt Vorarlbergs.

Bei «normalem Regen» ins Wirtshaus am See

In Bregenz wollte man eigentlich nach dem vorgesehenen Programm Kaffee trinken und am Seeufer flanieren. Bei unserer Ankunft regnete es aber nicht mehr, sondern es goss wie aus Kübeln. Deshalb kam es zu einer Premiere, der erste Kaffee an diesem Morgen wurde im Bus serviert. Als es nur noch «normal» regnete, dislozierte die Gruppe zum Wirtshaus am See, direkt neben der Festspielbühne. Dort wärmte man sich mit einem weiteren Kaffee auf, bevor man dann später zum Apéro überging. Von jetzt an huldigte man dem eigentlichen Motto der Reise «Zusammensein und zusammen geniessen». Die Region Bregenzerland wirbt ja zu Recht mit dem Slogan «Geniesser-Region». Weiter ging es dann mit dem Bus auf den Eichenberg, wo wir im Panoramahotel Schönblick ein reichhaltiges Mittagessen serviert bekamen. Nebst dem Essen konnten wir auch den wunderbaren Blick auf den Bodensee und die Stadt Lindau geniessen. Sogar ein Zeppelin startete in Friedrichshafen und flog genau in unsere Richtung. Das Gruppenfoto konnte dann in einer der raren Regenpausen vor dem Hotel aufgenommen werden. Am späteren Nachmittag erreichten wir Sulzberg, wo wir im Hotel Ochsen Quartier bezogen.

Am Sonntagmorgen traf man sich nach dem Frühstück vor dem Hotel zu einer 90-minütigen Wanderung. Einige blieben im Hotel, um nochmals die Jass-Karten zirkulieren zu lassen. Auf dem Grenzer Pfad bewegte sich die Wandergruppe durch Wiesen und Wald, wobei man natürlich von einem, wenigstens nur leichten Regen begleitet wurde. Wie es der Name des Weges sagt, wurde die Grenze von Österreich und Deutschland überschritten. Dieser Weg wurde früher als Schmugglerpfad benutzt, bis 1995 gingen Zöllner hier regelmässig auf Streife.

Auf der grünen Wiese passierten wir als Erinnerung an diese Zeit einen Schlagbaum, direkt neben der Tafel Freistaat Bayern. Um 11 Uhr verliessen wir Sulzberg und fuhren via Krumbach nach Hittisau. Dort wartete im Landhotel Hirschen ein feines Mittagessen auf uns. Das österreichische Nationalgericht Wiener Schnitzel mundete sichtlich allen.

Insgesamt 23 der Reisen organisiert

Nachdem der Regen zum Dauerbegleiter dieser Reise gehörte, beschloss man, nach dem Mittagessen die kürzeste Route in Richtung Heimat zu nehmen. Dies ohne den vorgesehenen Halt in Schwarzenberg oder Dornbirn. Trotz des miesen Wetters blieb die Stimmung während beider Tage immer gut. Der Regen wurde mit einem Witz oder einem träfen Spruch ganz einfach weggelacht.

Diese Männerriegen-Reise war die 23. und zugleich die letzte, die von Oskar Kempf organisiert wurde. Die ersten 16 Ausflüge hatte er noch allein organisiert, seit sieben Jahren wurde er von Max Mahlstein und Tony Amrein unterstützt. Herzlichen Dank an das Reise-OK, vor allem natürlich an Oskar Kempf.

Für die Männerriege Menzingen: Tony Amrein

