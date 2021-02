Leserbrief Rasse und Ethnie ist nicht das Gleiche «Der Tanz um die korrekte Sprache», «Zuger Zeitung» vom 27.Januar 02.02.2021, 15.07 Uhr

In diesem Artikel wird unter anderem zum Thema Rasse Stellung genommen: «Gibt es bei Menschen nicht. Wer es behauptet, dümpelt in rassistischen Untiefen», steht darin. Nun, das Wort Rasse wird heutzutage fälschlicherweise durch das Wort Ethnie ersetzt. Letzteres beschreibt aber nur ein Volk mit einheitlicher Kultur.

Mich würde eines wundern: Könnte man sich bei der UN in New York um einen Stelle bewerben, ohne anzugeben, ob man zu Black, Asian, American Indian, oder zu White Caucasian gehört? Was bezeichnen denn diese Ausdrücke?

Christian Mächler, Hünenberg