Raubüberfall auf Jugendliche in Baar geklärt - Widerruf des Zeugenaufrufs Die beiden Raubüberfälle auf zwei junge Männer sind aufgeklärt. Die Zuger Strafverfolgungsbehörden haben vier mutmassliche Täter festgenommen. Cornelia Bisch

Die Zuger Strafverfolgungsbehörden haben vier Tatverdächtige ermittelt , die am Abend des 29. Oktober 2019 in der Gemeinde Baar zwei junge Männer überfallen hatten. Es handelt sich bei den mutmasslichen Tätern um vier, nicht im Kanton Zug wohnhafte Schweizer im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Die Jugendanwaltschaft des Kantons Zug hat sie in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern weiter an. Unter anderem wird geprüft, ob sie für weitere, gleichgelagerte Delikte in Frage kommen. Die vier Jugendlichen müssen sich wegen mehrfachen Raubes vor der zuständigen Jugendanwaltschaft ihres Wohnkantons verantworten. Der Zeugenaufruf vom 30. Oktober 2019 wird somit widerrufen.