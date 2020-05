Rauch und Flammen in einem Mehrfamilienhaus in Zug – Schaden ist «beträchtlich» In einer Wohnung in Zug ist Kochgut in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist beträchtlich. 22.05.2020, 19.50 Uhr

Bild: Zuger Polizei

(zfo) Am Freitagabend, kurz vor 17.15 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Grienbachstrasse in der Stadt Zug voller Rauch sei. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) war schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort und lokalisierte in der Küche einer Hochparterrewohnung einen Küchenbrand, so die Polizei in einer Mitteilung.