Reaktion auf Enthüllungen Bildungsdirektor zur Kanti Menzingen: Statt Antworten gibt's ein inhaltlich dürres Statement Zu den Vorkommnissen rund um die Schulleitung der Kantonsschule Menzingen (KSM) hat die Zuger Bildungsdirektion die Fragen unserer Zeitung unbeantwortet gelassen. Gemäss dem Lehrerinnen- und Lehrerverein des Kantons Zug dürfte die Bildungsdirektion allerdings über mehrere Vorfälle im Bilde sein.

Verschwiegenheitsvereinbarungen, Andeutungen einschneidender Konsequenzen und Trennungen von Lehrpersonen. So soll an der Kantonsschule Menzingen (KSM) unter der neuen Schulleitung in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein Klima der Angst entstanden sein und die Lehrerschaft gespalten haben. Dies zeigen die Aussagen von aktuellen und ehemaligen Lehrpersonen. Sowohl dem direkten Vorgesetzten der Schulleitung, Christoph Freihofer, wie auch dessen Vorgesetzten und Vorsteher der gesamten Bildungsdirektion, Regierungsrat Stephan Schleiss, hat unsere Zeitung einen Fragekatalog zukommen lassen, welcher nicht beantwortet wurde.

Blick auf den Eingangsbereich der Kantonsschule Menzingen (KSM). Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 23. Januar 2022)

Dieser hatte unter anderem die Fragen enthalten, ob sie in einzelne Trennungen oder Zwiste zwischen der Schule und Lehrpersonen involviert waren, inwieweit sie von den Verschwiegenheitsvereinbarungen wussten, und ob möglicherweise auch Gelder geflossen sind – so wie dies in der Privatwirtschaft bei Abgängen, die im Streit erfolgen, der Fall sein kann. Da die Recherche zudem ergab, dass mehrere Lehrpersonen bei der Ombudsstelle vorsprachen, sind sowohl der Amtsleiter wie auch der Bildungsdirektor danach gefragt worden, in wie vielen Fällen die Ombudsstelle Kontakt zur Bildungsdirektion aufnehmen durfte, um zu vermitteln. Auch wurden die beiden Verantwortlichen unter anderem nach ihrem weiteren Vorgehen gefragt.

Der Bildungsdirektor: Berichterstattung sei «einseitig und unfair»

Anstelle von Antworten folgte ein Statement der Bildungsdirektion – dieses ist am Freitag auch allen Eltern der Kantonsschule Menzingen zugestellt worden – mit der Bitte, dieses zu publizieren.

Der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss. Bild: PD

Bildungsdirektor Stephan Schleiss schreibt: «Die Zuger Bildungsdirektion erachtet die bisherige Berichterstattung der ‹Zuger Zeitung› zu den Vorwürfen einer anonymen Gruppe an die Adresse der Rektorin der Kantonsschule Menzingen als einseitig und unfair. Während die Rektorin mit kritischen Fragen eingedeckt wird und Titelei, Anrisse und Texte nur eine Lesart zulassen, bleiben die Absenderinnen und Absender der Vorwürfe im Verborgenen. Die Rektorin führt mit hohem Qualitätsanspruch und riesigem Engagement – beispielsweise für das Mint-Frauennetzwerk, damit mehr junge Frauen einen Zugang zu diesen wichtigen Berufen finden. Die Schule, die sie übernommen hat, durchlief eine ausgeprägte Wachstumsphase, in welcher es nicht nur zu verwalten, sondern auch zu führen gilt. Dazu hat sie eigens das Change-Projekt ‹KSM2022› initiiert. Die Rektorin führt beherzt – und erzeugt damit Spannung. Sie hat Kritik verdient, wie wir alle auch, aber nicht Anwürfe aus dem Verborgenen. Aus diesem Grund verzichten wir darauf, der Journalistin der ‹Zuger Zeitung› weiter Red und Antwort zu stehen. Die Gruppe im Verborgenen rufen wir auf, die für alle Zuger Angestellten vorhandenen Wege zur Konfliktlösung zu beschreiten.»

Von Seiten unserer Zeitung ist hierbei eine Aussage im Statement zu präzisieren. Bei den für die Recherche kontaktierten Personen handelt es sich nicht um eine Gruppierung. Auch sind jene Lehrpersonen, die noch an der KSM unterrichten, nicht von sich aus an unsere Zeitung gelangt. Sie wurden einzeln kontaktiert.

Die Gewerkschaftspräsidentin: Es gab mehrere erfolglose Interventionen

Es gibt trotzdem mögliche Antworten auf die von der Bildungsdirektion unbeantworteten Fragen. So hat die Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrervereins des Kantons Zug (LVZ) Barbara Kurth erstmals ausführlich Stellung zu den Vorkommnissen bezogen. Ihre Antworten zeigen, dass die Bildungsdirektion seit längerem von den Vorfällen Kenntnis haben muss und der LVZ für diese Lehrpersonen den Dialog suchte.

So sei der gewerkschaftliche Verein seit mehr als einem Jahr über die Situation in Menzingen informiert.

«Es gab leider eine auffällige Häufung von Anfragen besorgter Lehrpersonen und dies über einen längeren Zeitraum»,

so Kurth. Der LVZ habe im Hintergrund verschiedene Versuche unternommen, um die Situation frühzeitig zu deeskalieren. «Leider blieben alle Versuche erfolglos und die Situation hat nun mit der medialen Berichterstattung einen traurigen Höhepunkt erreicht, was wir sehr bedauern.»

Sie berichtet zudem, dass der Verein im Namen Betroffener mehrfach bei der Bildungsdirektion vorgesprochen habe. Ohne Erfolg. «Es macht uns betroffen, weil wir wissen, wie belastend es sein kann, wenn Konflikte öffentlich ausgetragen werden.» Genau das habe der Verein mit seiner frühzeitigen und mehrfachen Intervention beim Amtsleiter und beim Bildungsdirektor verhindern wollen. «Wir erwarten nun, dass die Bildungsdirektion einen Prozess in Gang setzt, welcher alle Beteiligten einbezieht und die Sorgen und Ängste der Lehrpersonen ernst nimmt und ebenso der Schulleitung gerecht wird», so Kurth.

Die Forderung: Jetzt braucht's externe Hilfe

Die LVZ-Präsidentin räumt ein, es liege wohl in der Natur der Sache, dass ein Führungswechsel zu Spannungen führen könne. «Aber das Arbeitsklima und die Führungskultur sind für die Gesundheit der Lehrpersonen und auch für das Klima an der Schule sehr wichtig.» Aus der Sicht des LVZ braucht es nun eine externe Evaluation und Hilfe von aussen sowie die Fähigkeit, Kritik annehmen und Fehler eingestehen zu können. «Nach mehreren folgenschweren Personalentscheidungen muss das Vertrauen mit viel Umsicht neu aufgebaut werden.» Hierbei müsse der Persönlichkeitsschutz der Lehrpersonen gewährleistet werden. «Denn nach den Vorfällen erstaunt es nicht, dass sich die Lehrpersonen nicht getrauen, offen ihre Meinung zu sagen.»

Dem Aufruf der Bildungsdirektion, die vorhandenen Wege zur Konfliktlösung zu wählen, stellt Barbara Kurth entgegen, der Verein verweise Hilfesuchende regelmässig an die Ombudsstelle. Es seien hierbei auch mehrere Meldungen zur Kantonsschule Menzingen deponiert worden. Es könne allerdings auch vorkommen, dass Personen der Ombudsstelle untersagten, mit dem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen. Barbara Kurth kann das verstehen: «Die Lehrpersonen sind verunsichert. Aus Angst vor negativen Folgen werden deshalb Probleme nicht offen angesprochen.»

