Oberwil Rebells sind die Favoriten

Streethockey Die Oberwil Rebells gelten beim ersten Einsatz im Cup als klarer Favorit Das Zuger Streethockey-Team trifft am Sonntag auswärts auf den Erstligisten SHC Aegerten-Brügg. 27.10.2022, 17.21 Uhr

Sie können am Sonntag hoffentlich auch wieder jubeln: Die Spieler der Oberwil Rebells. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Das NLA-Team der Oberwil Rebells spielt am Sonntag erstmals in der laufenden Saison im Cup. Gastgeber der Begegnung ist der Erstligist SHC Aegerten-Brügg (Spielbeginn in Aegerten um 14.30 Uhr). Die Rollen sind verteilt, die Rebells gelten als klarer Favorit. Der Cupsieg ist jedoch einmal mehr ein Ziel der Zuger.