Streethockey Die Rebells skoren erneut im zweistelligen Bereich Die Oberwiler gewinnen gegen den SHC Belpa mit 10:2 in der Nationalliga A. Raphael Enzler 27.09.2021, 14.28 Uhr

Die Rebells (Yves Stucki, am Ball) enteilen der Konkurrenz bereits wieder. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. September 2021)

Die Oberwil Rebells zeigten sich in der Partie in Bern gegen Belpa gewillt, wie bereits vergangene Woche gegen den SV Gals, aktiv ins Spiel zu starten. Das gelang: Im zweiten Einsatz war es Tim Müller, der diesen Willen zu belohnen wusste und die Oberwiler in Führung brachte.