Recherche Teil 2/2 Kanti Menzingen: Wie sich unter der neuen Schulleitung ein «Klima der Angst» entwickelte Die Führung der Schule spalte die Lehrerschaft und lasse manche Lehrpersonen um ihren Job bangen. Dies berichten aktuelle und ehemalige Lehrpersonen. Die Rektorin habe gar versucht, gewerkschaftliches Engagement abzuwehren. Zoe Gwerder 27.01.2022, 16.00 Uhr

Sie haben Angst. Angst entlassen zu werden, Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder davor, ihren Berufseinstieg zu gefährden. Sie, das ist ein Grossteil von über einem Dutzend Personen – mehrheitlich aktuelle und ehemalige Lehrpersonen –, mit denen unsere Zeitung für diese Recherche in Kontakt stand. Diese erzählen, wie sich unter der Schulleitung mit der heutigen Rektorin der Kantonsschule Menzingen (KSM) ein Klima der Angst entwickelt habe.

Grosszügig, sympathisch, verständnisvoll und offen – so war die Rektorin wahrgenommen worden, als sie im Sommer 2019 ihre Stelle antrat, auch von all jenen Lehrpersonen, die für diesen Text über ihre Erfahrungen sprachen. Im selben Sommer nahm auch Prorektorin ihre Stelle in der Schulleitung auf. Es habe Aufbruchstimmung geherrscht – viel Hoffnung habe man in das neue Frauenduo gesetzt.

Hinter der Fassade – respektive den Sonnenstoren – der Kantonsschule Menzingen schwelt ein Konflikt, wie mehrere Lehrpersonen berichten. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 23. Januar 2022)

Als man bereits im Herbst 2019 erste Berichte einzelner Lehrpersonen hörte, wonach das Oberhaupt der Schulleitung auch eine andere Seite zeigen könne, sei dies als völlig an den Haaren herbeigezogen empfunden worden. Doch mit der Häufung solcher Fälle sei man hellhörig geworden – einige erzählen, wie sie diese Seite der Rektorin bald auch selber kennen lernten.

Zur Recherche Unsere Zeitung hatte Kontakt zu über einem Dutzend Personen. Darunter sind aktuelle und ehemalige Lehrpersonen sowie Jugendliche, die die Schule besuchten. Eine der ehemaligen Lehrpersonen hätte sich auch mit Namen zitieren lassen. Darauf wurde zur Sicherheit der noch unterrichtenden Lehrpersonen verzichtet. Im Text werden ausschliesslich Ereignisse erwähnt, die von mehreren Personen unabhängig bestätigt wurden oder schriftlich vorliegen.

So berichten mehrere von ihnen, sie seien von der Rektorin verbal angegriffen worden. Einige erzählen, sie soll ihnen oder ihren Kollegen mit dem Stellenverlust gedroht haben. Auch die Aktennotiz, die die Trennung von der Lehrerin dokumentiert, die mit ihren Schülerinnen über Sexualität sprach, erhärtet diesen Vorwurf: Darin ist festgehalten, dass die Rektorin und die Prorektorin in einem zweiten Gespräch klarstellten, sie hätten der Lehrerin im ersten Gespräch «nicht mit einer ‹fristlosen Kündigung› gedroht». Diese Rechtfertigung der Schulleitung legt zumindest nahe, dass die Lehrerin eine Äusserung als Drohung verstanden haben muss. Hier zeigt sich anscheinend ein Muster: Es wird Druck gemacht. Auf die als Drohung empfundene Äusserung angesprochen, werden diese als nicht existent bezeichnet und alsbald wiederholt.

Gleichzeitig scheint die Schulleitung auch mit der Demotivation einzelner Lehrpersonen zu arbeiten. So das Beispiel einer Lehrerin, die jahrelang in ihrer Freizeit das Lehrercafé organisierte, Kaffee, Brot und Leckereien einkaufte und den Raum je nach Jahreszeit anders dekorierte. Die Rektorin entzog ihr die Aufgabe des Dekorierens, wie eine ehemalige Lehrperson erzählt. Danach habe sie sich ganz aus dem Amt zurückgezogen.

Zudem zeigt ein Brief eines Anwalts, wie die Prorektorin einer Lehrperson erst ihren Posten als Vorsteherin ihrer Fachschaft entzogen und danach diese mit Mobbingvorwürfen konfrontierte haben soll, welche Monate später zurückgezogen wurden. Als die Lehrperson in Folge dieses Drucks erkrankt sei, habe ihr die Schulleitung ihre drei Klassen, darunter eine künftige Matura-Abschlussklasse, entzogen und sie mit vier neuen konfrontiert – also bis zu 90 neue Schülerinnen und Schüler.

Wie unsere Recherche zudem aufdeckt, kann die Lage für Lehrpersonen, die engagiert sind und kritisch mitdenken, ungemütlich werden. Wie unsere Zeitung jüngst bekanntmachte, liess die Schulleitung in den vergangenen zwei Schuljahren insgesamt 13 befristete Verträge auslaufen – mindestens bei einem dieser stand die Lehrerin kurz vor ihrem Festanstellungsverfahren. Und bei mehreren dieser Trennungen stellte sich die Fachschaft, aber auch Schüler hinter die geschassten Lehrpersonen.

Dass sich trotz der vielen Vorfälle noch kein grösserer Widerstand gebildet hat, liegt offenbar an mehreren Vorgehensweisen der Schulleitung. Gemäss Aussage mehrerer Personen soll diese mehrmals mit Verschwiegenheitsvereinbarungen dafür gesorgt haben, dass sich die in Ungnade gefallenen Lehrpersonen nicht über ihre Probleme austauschen dürfen. Dies belegt auch die Aktennotiz zur Lehrerin, die gehen musste, weil sie mit ihren Schülerinnen über Sexualität sprach. Auch sie wurde in dieser zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Exemplarisch zeigt sich der Umgang mit möglichem Widerstand am Beispiel der gewerkschaftlichen Interessensgemeinschaft der Lehrpersonen der KSM – kurz Igel. Diese war in der Ära des Gründungsrektors ins Leben gerufen worden, später aber auf Eis gelegt, weil die Zeit für das Engagement fehlte. Als allerdings im Winter 2020/21 klar wurde, dass erneut viele Lehrpersonen gehen mussten, reaktivierte ein Teil des Lehrerkollegiums die Igel. Da es sich um einen gewerkschaftlichen Zusammenschluss handelte, war die Rektorin nicht zur ersten Versammlung eingeladen worden.

Wie mehrere Personen erzählen, stiess dies beim Oberhaupt der Schulleitung auf Unverständnis. So sei es in der Folge der IG während Wochen verwehrt geblieben, ihr Anliegen als Organisation mit der Rektorin zu besprechen. Es bestehe kein Bedarf für eine weitere Gruppierung, zumal es genügend Gefässe für offenen Meinungsaustausch oder Kritik gebe, soll die Rektorin dieses Vorgehen begründet haben.

Der Umgang mit Kritik – beziehungsweise das Nicht-Ertragen solcher – ist in der ganzen Geschichte offenbar grundlegend. Ersichtlich wird dies beim Entscheid des vergangenen Sommers, die jährliche Umfrage der Schulleitung zur Zufriedenheit der Lehrpersonen nicht mehr anonym durchzuführen. Es habe zu viel unangebrachte Kritik gegeben, soll die Rektorin diesen Schritt begründet haben, erzählen mehrere Personen.

Dieses Vorgehen der Schulleitung hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemäss Aussagen verschiedener Lehrpersonen zu einer Spaltung des Kollegiums geführt. Der Graben erstrecke sich hauptsächlich zwischen den langjährigen, kritischeren sowie den jüngeren, meist von der Rektorin eingestellten Lehrpersonen.

Hinzu komme das Klima der Angst – das Gefühl, der Schulleitung ausgeliefert zu sein, erzählten mehrere der dozierenden Personen. Dass man, ohne es zu wissen, etwas tut oder sagt, das der Schulleitung nicht passt. Denn die Rektorin und ein Teil der Schulleitung machen offenbar wie bisher weiter. Eine Lehrperson erzählt, dass sie sich nun in ihrem Unterricht immer überlege, was gesagt werden darf. Zudem entstehe die Angst, Schülerinnen oder Schüler zu verärgern – woraus einem ein Strick gedreht werden könne. Sie sei nicht mehr sich selbst, sei nicht mehr authentisch, sagt die Lehrperson. Insbesondere bei Lektionen, die vom ursprünglichen Plan abweichen, oder bei Fragen der Jugendlichen zu Lebenssituationen sei dies sehr schwierig.

Die Rektorin schreibt in ihrer Stellungnahme, Aussagen zu einer Spaltung sowie zu einem Angst-Klima «nehmen wir als Schulleitung sehr ernst». «Allerdings gibt es ebenso Rückmeldungen des Kollegiums – sowohl anonymisierte als auch personalisierte – welche ein anderes Bild zeigen.» Sie erklärt sich diese unterschiedlichen Ansichten mit dem starken Wachstum der Schule der letzten Jahre.

So seien nicht nur die Schulleitung, sondern auch zwei Drittel der Lehrpersonen neu im Kollegium. «Zwei Generationen mit unterschiedlichen Visionen treffen aufeinander. Es wundert daher nicht, dass die KSM durch ein solches Wachstum und Veränderungen im Moment einen nicht ganz zu vermeidenden Kulturwechsel erlebt. Diesen wollen wir weiterhin kooperativ und umsichtig mit dem gesamten Kollegium gestalten.»

Konfrontiert mit dem Vorwurf, sie habe Lehrpersonen angedeutet, sie könnten für Gesagtes oder Getanes ihren Job verlieren, schreibt die Rektorin: Sie trage die Hauptverantwortung für die Schule, deren Qualität und der Personalführung. «Es ist meine Aufgabe, genau hinzuschauen und nicht nur die gute Arbeit der Lehrpersonen zu würdigen, sondern sie auch mit einer allfälligen Kritik zu konfrontieren.» Sie betont, es sei in jedem Betrieb üblich, dass Angestellte von ihren Vorgesetzten qualifiziert und Entwicklungsziele vereinbart würden. «Auch mögliche Konsequenzen spreche ich als Chefin an.»

Auf die Frage, ob und wie viele Verschwiegenheitsvereinbarungen unterzeichnet wurden und wie sie solche rechtfertigt, geht dir Rektorin nicht ein: «Das Amtsgeheimnis gilt über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. Es ist daher üblich, dass alle Parteien auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die gegenseitigen berechtigten Interessen in guten Treuen wahren und sich in diesem Sinne zur Verschwiegenheit verpflichten.»

Dass sie jener Lehrperson, die das Lehrercafé dekorierte, dies fortan verbot, begründet die Rektorin damit, dass der Aufenthaltsraum allen Mitarbeitenden zur Verfügung stehe und sich möglichst viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Raum wohlfühlen sollten. «Deshalb muss man sich von persönlichen Dekorationen, welche nicht vom ganzen Kollegium begrüsst werden, auch einmal trennen können.»

Zum Vorwurf, sie habe sich während Wochen geweigert, mit der gewerkschaftlichen Interessensgemeinschaft Igel zu sprechen, schreibt sie, das stimme so nicht. Die Schulleitung sei sehr interessiert an einer «offenen und ehrlichen Kommunikation». Dass allerdings von ihr eingeführte jährliche Umfrage zur Zufriedenheit der Lehrpersonen nicht mehr anonym durchgeführt wird, begründet sie mit den Erfahrungen aus der ersten – noch anonymen – Umfrage: «Die Schulleitung hätte bei gewissen Antworten gerne die Möglichkeit gehabt, bei den Lehrpersonen nachzufragen, wie etwas genau gemeint war oder gemeinsam über die gemachten Vorschläge nachzudenken.»

