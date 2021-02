Rechnung 2020 Bei den Überschüssen gehen dem Kanton bald die Superlative aus Offizielle Zahlen gibt es zwar erst am 1. April. Aber klar ist schon jetzt: 2020 spült dem Kanton Zug über eine Viertelmilliarde in die Kasse. Zugs Finanzdirektor Heinz Tännler erklärt sich. Marco Morosoli 04.02.2021, 18.22 Uhr

Das Erkennungszeichen der Hollywood-Produktionsfirma Paramount Pictures zeigt einen dem Matterhorn ähnelnden Gipfel. Dann tauchen auf dem Nichts 22 Sterne auf. Zuerst kräuseln diese das Wasser eines Sees und gruppieren sich dann um den imposanten Berg.

«Überragend» lautet die deutsche Übersetzung von «Paramount». Dieses Wort brauchte der Kanton Zug, um vorab kundzutun, dass der Überschuss in der Rechnung 2020 mehr als 250 Millionen Franken beträgt. Die besten Zahlen seit 1848. Schiessen die Zahlen in Zukunft noch höher, passt höchstens noch galaktisch zum Ergebnis. Dann ist es mit den Superlativen vorbei.

Nationalbank-Ausschüttung war nicht zu erwarten

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) will zuerst erwähnt haben, dass «das Budget schon ein Plus von 148 Millionen Franken vorsah». In diesem Rechnungsmodell waren die Auswirkungen der vom Volk im Mai 2019 angenommenen Steuerreform- und AHV-Finanzierung (Staf) schon eingerechnet, wie in der Medienmitteilung zur Überschussexplosion zu lesen ist. Bestandteil dieser Vorlage war, dass der Kantonsanteil bei den Bundessteuern von 17 Prozent auf 21,2 Prozente kletterte.

Nicht voraussagbar waren weitere Gewinntreiber. Der Finanzdirektor ordnet diese so ein: «Zusätzlich hinzukamen in diesem Jahr zwei, drei substanzielle Einmaleffekte bei den Steuererträgen.» Des Weiteren hat die Schweizer Nationalbank, die sprichwörtlich im Geld schwimmt, auch noch eine vierfache Gewinnausschüttung vorgenommen. Dazu Tännler:

«Der Kanton Zug versucht, so realistisch wie möglich zu budgetieren. Aber es gibt immer wieder Faktoren, die schlicht nicht voraussehbar sind.»

Aber nicht nur auf der Seite der Erträge herrscht Zufluss, auch in der umgekehrten Richtung mache die Verwaltung, so Tännler, ihre Hausaufgaben: «Alle Aufwandpositionen, also auch das Personal und der Sachaufwand, waren tiefer als budgetiert.» Zugs Wächter über die Finanzen fürchtet sich auch nicht davor, nach Bern zu reisen:

«Die Beiträge der Kantone an den Nationalen Finanzausgleich stützen sich nicht auf einen einzelnen Jahresabschluss, sondern das durchschnittliche Steuerpotenzial über jeweils vier Jahre.»

Gemäss Tännler soll denn auch der NFA-Zustupf aus der Zuger Kasse in den nächsten Jahren bei rund 330 Millionen Franken zu liegen kommen.

Wieso kommt die Meldung gerade jetzt?

Der Zeitpunkt der Mitteilung wirft die Frage auf: Wieso gerade jetzt eine Meldung über den guten Geschäftsgang, wo bald die Stimmcouverts für die Abstimmung vom 7. März über die temporäre Steuersenkung, die Erhöhung des persönlichen Abzuges und die Vereinfachung des Mietzinsabzugs in den Briefkästen liegen. Die ALG, die hinter dem Referendum gegen die Steuersenkung steht, reagierte mit leisem Zynismus auf die verfrühte Kommunikation der Regierung: «Ein Schelm ist, wer darin eine Einmischung in den Abstimmungskampf über die Coronasteuersenkung vom 07. März sieht.»

Heinz Tännler sagt dazu:

«Das Hauptanliegen der Finanzdirektion für diese Tendenzmeldung war, die Öffentlichkeit zu informieren, dass sich der Kanton Zug die vom Kantonsrat beschlossenen Coronavirus-Härtefall-Massnahmen leisten kann.»

Die Abstimmungsthemen sieht der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler als «flankierende, soziale Abfederungsmassnahmen». Sie seien zudem ein Beitrag des Kantons zur Bekämpfung der negativen Folgen der Coronapandemie.

Der Regierungsrat berät die Rechnung 2020 des Kantons im März. Am 1. April 2021 sind dann die finalisierten Zahlen der Rechnung 2020 verfügbar. Immerhin wissen jetzt alle Zuger, dass sie wirklich kein Scherz sind.