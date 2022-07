Recycling Eine grosse Schweizer Solarinstallateurin soll intakte Panels weggeworfen haben – trotz Möglichkeit zur Wiederverwertung Eine der grössten Zuger Solaranlagen wird durch einen Hagelsturm beschädigt und muss ersetzt werden. Als das mit dem Abbau beauftragte Unternehmen die noch intakten Panels wiederverwerten möchte, wird es von der Baustelle verbannt. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Die beschädigte Fotovoltaikanlage bei der Almig in Baar. Bild: Agrola AG

In dieser Geschichte wimmelt es von Superlativen: Involviert ist neben einer grossen Schweizer Firma, die Fotovoltaikanlagen installiert, die Agrola AG, auch eines der grössten Zuger Immobilienunternehmen, die Alfred Müller AG. Sie besitzt jene Fotovoltaikanlage, um die es in dieser Geschichte geht. Die Anlage zählt zu den grössten im Kanton.

Es steht die Frage im Raum, wie die zurzeit boomende Fotovoltaik-Industrie mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Insbesondere zur jetzigen Zeit, in welcher das Thema Stromknappheit in aller Munde ist.

Ungefähr ein Drittel der Module sei noch intakt

Eines der beschädigte Panels. Bild: Agrola AG

Doch der Reihe nach. Als vergangenes Jahr ein Sturm über den «Chriesikanton» zieht, fallen dicke Hagelkörner auf eine der grössten Zuger Fotovoltaikanlagen. Sie liegt bei der Almig in Baar.

Der Schaden geht in die Millionen, eine neue Anlage muss her. Ein grosser Solarinstallateur soll die alten Panels demontierten: die Agrola AG. Sie gibt den Auftrag weiter an ein Subunternehmen, das wiederum ein Subunternehmen engagiert: die Firma Sunklick GmbH.

Die Leitung der Sunklick GmbH ist aber skeptisch, ob wirklich alle Panels defekt sind. Sie beauftragt einen diplomierten Elektroinstallateur der Serrago 4 home AG, einige Panels zu testen. Das Resultat: Die Module funktionieren gemäss dem Fachmann einwandfrei. Mittels Drohnenflug gelangt er zur Einschätzung, dass rund ein Drittel der Module noch intakt ist. Die Sunklick GmbH will diese Module wiederverwerten und erhält vom Immobilienunternehmen, der Bauherrin, dafür die Bestätigung.

Ein gemäss dem Elektroinstallateur abgebautes, aber funktionierendes Panel (links) und das abgebaute Panel gereinigt (rechts). Bilder: Serrago 4 home AG

Doch die Alfred Müller AG zieht die Bestätigung für die Wiederverwertung zurück. Der Grund: Die Agrola AG wirft der Sunklick GmbH vor, es habe seine Bauarbeiter ohne Sicherheitshinweise und ohne Erlaubnis auf die Baustelle geschickt. Es erteilt dem kleinen Unternehmen ein Baustellenverbot und droht mit rechtlichen Konsequenzen.

Der Besitzer der Sunklick GmbH ist fassungslos. Er bestreitet die Vorwürfe – erfolglos, sein Auftrag wird gekündigt. Ein Sprecher der Firma sagt: «Ich kann mir das sofortige Baustellenverbot nur damit erklären, dass unsere Auftraggeberin aus finanziellen Gründen grundsätzlich kein Interesse an Occasionspanels auf dem Markt hat.»

Er ist enttäuscht: «Wir haben angeboten, die noch intakten Panels an unseren lokalen Kindergarten und Fussballverein zu spenden, ohne dass damit Kosten für die Auftraggeberin entstanden wären.»

Die Sunklick GmbH und die Serrago 4 home AG wandten sich an unsere Zeitung, da sie sich ungerecht behandelt fühlten. Die Rechnung für die angefangenen Arbeiten sei erst bezahlt worden, nachdem unsere Zeitung bei der Auftraggeberin um eine Stellungnahme gebeten habe.

Die beiden Firmen belegen ihre Aussagen mit Dutzenden E-Mails, die unserer Zeitung vorliegen.

Die Anlage habe einen Totalschaden erlitten

Was sagt die ursprüngliche Auftraggeberin, die grosse Fotovoltaik-Installateurin zu den Anschuldigungen? In einer Stellungnahme weist die Medienstelle der Agrola AG alle Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass die Anlage einen Totalschaden erlitten habe und dadurch komplett neu aufgebaut werden musste. Und:

«Die Versicherungsbestimmungen und Schadenregulierung schreiben vor, dass alle FV-Module im Auftrag der Versicherung fachgerecht und mit Nachweis entsorgt werden müssen. Eine Wiederaufbereitung oder eine Weiterverwendung ist aufgrund dieser Bestimmungen nicht möglich.»

Auch die Besitzerin der Fotovoltaikanlage, die Alfred Müller AG, betont in ihrer Stellungnahme, dass alle Panels defekt gewesen seien. Dies habe die Untersuchung durch einen Spezialisten bestätigt. Letztere Aussage widerspricht der Einschätzung des Elektroinstallateurs von der Serrago 4 home AG.

Weiter schreibt die Alfred Müller AG: «Die Module wurden gemäss den Versicherungsbestimmungen fachgerecht und mit Nachweis entsorgt.» Fotos, die unserer Zeitung vorliegen, wecken jedoch Zweifel an dieser Darstellung. Darauf ist zu sehen, wie Arbeiter die zu entsorgenden Solarpanels vom hohen Dach offenbar in eine darunter bereitgestellte Mulde befördern. Laut dem Elektroinstallateur der Serrago 4 home AG wurden die Panels geworfen. Dies sei alles andere als fachgerecht und weise darauf hin, dass nicht einmal die Metalle an sich rezykliert werden sollten.

Ausserdem, so die Besitzerin der Fotovoltaikanlage, die Alfred Müller AG, habe sich die Firma Sunklick GmbH als Unterakkordantin (Subunternehmen, Anm. d. Red.) der grossen Solarinstallateurin ausgegeben, was nicht zutraf. Allerdings liegt unserer Zeitung eine Auftragsbestätigung vor, auf der ersichtlich ist, dass das zuerst beauftragte Subunternehmen der Agrola AG den Auftrag an die Sunklick GmbH weitergegeben hat.

Fazit: Es steht Aussage gegen Aussage. Auf jeden Fall werfen die widersprüchlichen Informationen Fragen auf. Vor allem jene, wie die zurzeit boomende Fotovoltaik-Industrie mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht.

