Recycling Handgemachte Dekorationsartikel am Ostermarkt in Baar Der Verein für Arbeitsmarktmassnahmen führt am Samstag, 2. April von 10 bis 16 Uhr den Ostermarkt in der Halle 44 durch. 21.03.2022, 17.32 Uhr

Das diesjährige Motto des Ostermarkts in der Halle 44 lautet «frisch gestrichen»: Leitern, Farbkessel und Pinsel führen durch die Verkaufsflächen. Das ist einer Mitteilung des Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) zu entnehmen. Des Weiteren gibt es auch die beliebten Dekorationen in Hasen- und Hühnerform. «Wir präsentieren wiederum eine grosse Auswahl an handgemachten Artikeln, hauptsächlich aus Recyclingmaterialien», wird Esther Staub, Leiterin der Halle 44 zitiert.

Um den Markt vorzubereiten, bleibt die Halle 44 am 31. März und 1. April geschlossen.

Nach zwei Jahren Pause

Offen ist auch die Werkstattbeiz, hier werden unter anderem selbstgemachte Sirups angeboten. Daneben sind in der Bibliothek und in der Halle viele Bücher zu finden, im Speziellen aus dem Gartenbereich. Von diesen Büchern dürfen sich die Besucherinnen und Besucher bedienen, bis zu zehn Bücher dürfen pro Besuch und Person gratis mitgenommen werden.

Auch ein Stand vom Arbeits- und Bildungsprogramm «Einstieg in die Berufswelt» ist am Markt vor Ort und wird ihre Produkte präsentieren können. Das Team der Halle 44 und die beteiligten RAV-Mitarbeitenden freuen sich sehr darauf, nach zwei Jahren Unterbruch wieder Besucherinnen und Besucher am Ostermarkt begrüssen zu dürfen. (cro)