Reformierte Kirche Kanton Zug Die reformierte Pfarrerin Aline Kellenberger verlässt Hünenberg Sie war seit 2009 als Pfarrerin in der Gemeinde tätig. Nun wechselt sie an die Stadtluzerner Matthäuskirche. 27.01.2022, 18.00 Uhr

Aline Kellenberger. Bild: PD

Die reformierte Pfarrerin Aline Kellenberger wird ihre Position in Hünenberg Ende Juli 2022 verlassen und per 1. September 2022 die Stelle als Pfarrerin an der Citykirche Matthäus in Luzern mit Schwerpunkt Kunst und Kultur antreten, heisst es in einer Mitteilung der Reformierten Kirche Kanton Zug.