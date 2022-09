Reformierte Kirche Zug Durch Freude und Trauer: Andreas Haas begleitet Menschen seit 30 Jahren auf ihrem Weg Seit dem 1. Oktober 1992 ist der 59-jährige reformierte Pfarrer in Zug tätig. Er hat unter anderem die City Kirche aufgebaut und ist nach wie vor fasziniert von seinem Job. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.00 Uhr

Der Pfarrer Andreas Haas steht neben einem Kirchfenster in der reformierten Kirche. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. September 2022)

«Ich würde den Beruf wieder wählen, denn er wird immer spannender und anspruchsvoller», sagt Pfarrer und Seelsorger Andreas Haas. Er arbeitet seit dem 1. Oktober 1992 für die Reformierte Kirche Zug – seiner ersten Arbeitsstelle – und ist für das Pfarramt Zug West verantwortlich. Die Seelsorge liegt ihm am Herzen.

Er gehe mit Ruhe und Gelassenheit an ein Gespräch. «Ich kann einfach mit den Menschen da sein, ihnen den Raum geben und mit ihnen aushalten», so der 59-Jährige, der zwei Jahrzehnte lang als Seelsorger in der Klinik Zugersee in Oberwil arbeitete. Menschen begleiten durch Freude und Trauer, das gefällt ihm. Unterwegs treffe er immer wieder Leute, die ihn erkennen würden und für einen Austausch dankbar seien. Als Beispiel nennt er das Einkaufen:

«Ich finde es schön, wenn es sich einfach so ergibt und ich zwischen zwei Ladengestellen für jemanden da sein kann.»

Begegnungen mit den Menschen geben ihm Kraft. Die Leute liessen sich auf ihn ein und würden ihre Lebenserfahrung teilen, so Andreas Haas.

City Kirche Zug: Ein ökumenisches Angebot

2006 baute er mit einem Team die City Kirche Zug auf und leitet sie seither. Es sei ein ökumenisches Angebot, das aufgrund des 100-jährigen Bestehens der Reformierten Kirche Zug gegründet wurde. Das Angebot solle sich vor allem auf «kirchenferne», aber spirituell interessierte Leute richten. «Das Bedürfnis, mit jemanden mit spirituellem Hintergrund zu reden, ist gross», sagt Haas.

Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat wird ein Raum für Begegnungen und für das «Handauflegen» angeboten. Letzteres dient zum Zweck der Segnung oder der Heilung von Krankheiten. «Zugerinnen kamen auf uns zu und wollen so ein Angebot aufbauen», so der ausgebildete Handaufleger.

Tradition pflegen und keine Angst vor Neuem haben

«Als Pfarrerin oder Pfarrer ist es wichtig, menschlich emotional und fachlich kompetent zu sein. Wenn wir gute Arbeit leisten, können wir die Menschen abholen», sagt Haas. Bei Hochzeiten, Beerdigungen oder Segnungen sei eine Ritualkompetenz – das können Rituale dem Anlass angepasst durchführen – wichtig. Diese habe sich in den letzten 30 Jahren verändert: «Als ich angefangen habe, bestimmte die Pfarrperson, wo es langgeht. Heute beziehen wir die Leute ein und fragen sie nach ihren Wünschen.»

Zurzeit sei die Herausforderung, die Tradition zu pflegen und gleichzeitig keine Angst vor Neuem zu haben.

«Ich bin überzeugt, dass wenn es der Kirche gelingt, diese zwei Schienen zu fahren, Gutes entstehen wird»,

so Haas. Gemeinsam durch den Weg des Chaos zu gehen, so könne Kreatives entstehen. «Wichtig ist, die kindlich spielerische Ader beizubehalten», sagt der Pfarrer.

Andreas Haas blickt zuversichtlich in die Zukunft. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. September 2022)

Er war beim Zuger Attentat 2001 vor Ort

Das Attentat auf das Zuger Regierungsgebäude während der Kantonsratssitzung am 27. September 2001 habe ihn tief geprägt.

«Ich war vor Ort beim Regierungsgebäude und habe die Überlebenden begleitet»,

so Haas. Zudem habe er die nationale Trauerfeier mitgestaltet. Ein weiteres besonderes Erlebnis sei für ihn, dass sich eine ehemalige Konfirmandin nach zehn Jahren bei ihm gemeldet habe. «Sie hat mir gesagt, dass sie den Konfirmandenunterricht in guter Erinnerung hat», sagt Haas. Es freue ihn sehr, dass er bei ihr Anklang gefunden habe.

An drei Orten Theologie studiert

Ursprünglich studierte Haas Französisch und Geschichte. Dies sei ihm aber zu verschult gewesen. Worauf er sich für das Theologiestudium entschied.

Der Funke, Pfarrer zu werden, sprang aber erst im Vikariat – dem praktischen Teil des Studiums – über. «Mein Vikariat absolvierte ich in Spiez und der Kontakt zu Menschen gefiel mir sehr», führt Haas aus. Er habe in Bern, in Oxford und in Salzburg Theologie studiert. Zusätzlich habe er eine Weiterbildung in Seelsorge, Integrativer- und Gestalt-Psychotherapie sowie spiritueller Theologie gemacht.

In seiner Freizeit nehme er regelmässig Gesangsstunden: «Ich fühle mich danach durchgelüftet.» Neben dem Singen sei Haas öfters in der Küche anzutreffen und habe eine Affinität für die italienische Kultur. Um auf andere Gedanken zu kommen, gehe er gerne in sein Ferienhaus im Appenzellerland.

Abläufe hinterfragen und neue kreative Wege finden

Ab Herbst wird Andreas Haas an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) eine Weiterbildung zum Thema Angewandtes Querdenken und Kreativitätscoaching absolvieren.

«Ich finde es wichtig, Abläufe zu hinterfragen und neue kreative Wege zu finden.»

Was sind seine Wünsche für die Zukunft? «Ich wünsche mir für die Kirchen im Kanton, dass wir miteinander unterwegs und neugierig sind, wo wir hingehen», sagt Haas. Der jüngeren Generation gebe er auf den Weg, sich Räume zu holen oder zu schaffen, wo sie Vertrauen erleben können.

Pfarrer Andreas Haas freut sich auf seine Weiterbildung an der ZHdK. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. September 2022)

