Reformierte Kirche Zug «Ein Mann, der Ruhe ausstrahlt»: Das sagen drei Leute zum Jubiläum von Andreas Haas Brigitta Kühn, Karl Kobelt und Remo Hegglin erzählen, woher sie Andreas Haas kennen, wie er als Mensch ist und was sie ihm zum 30-Jahr-Jubiläum als Pfarrer in Zug wünschen. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.00 Uhr

Seit dem 1. Oktober 1992 ist Andreas Haas reformierter Pfarrer in Zug. Zu diesem Jubiläum lassen wir drei Personen, die über eine längere Zeit mit ihm zusammengearbeitet haben, in einem Interview zu Wort kommen: Brigitta Kühn (Mitglied City Kirche Zug), Karl Kobelt (Stadtpräsident) und Remo Hegglin (Leiter und Moderator Vater & Söhne).

Woher kennen Sie Andreas Haas?

Brigitta Kühn, Mitglied City Kirche Zug. Bild: PD

Brigitta Kühn: Als Gemeindemitglied war ich 1991–1992 in der damaligen Pfarrwahlkommission. Ab 2003 habe ich in der Bezirkskirchenpflege eng mit Andreas Haas zusammengearbeitet. Seit 2006 bis heute arbeiten wir gemeinsam in der City Kirche Zug.

Karl Kobelt: 2005 bis 2012 war ich Mitglied der evangelisch-reformierten Bezirkskirchenpflege Zug-Menzingen-Walchwil. In diesen Jahren habe ich eng und sehr gut mit Andreas Haas zusammengearbeitet.

Remo Hegglin: Durch verschiedene filmische und anderweitig künstlerische Projekte, die ich für die City Kirche Zug und für die Reformierte Kirche Zug umsetzen durfte, kam ich mit Pfarrer Andreas Haas vor knapp zehn Jahren erstmals in Kontakt.

Was sind aus Ihrer Sicht seine grössten Verdienste?

Brigitta Kühn: Insbesondere die spirituelle und sorgsame Gestaltung all seiner Gottesdienste, welche für viele Kirchgemeindemitglieder Lebenshilfe im Alltag bedeuten. In der Zusammenarbeit im damaligen «Zuger Bündnis gegen Depression» hat er als Seelsorger in der Klinik Zugersee wichtige Impulse und Ideen umgesetzt.

Karl Kobelt, Stadtpräsident. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 12. Mai 2021)

Karl Kobelt: Mit unkonventionellen Anlässen und Veranstaltungen gelingt es ihm immer wieder, die Kirche für ein breites Publikum erlebbar zu machen. Zudem hat er sich um eine gelebte Ökumene verdient gemacht.

Remo Hegglin: Als Seelsorger versteht Andreas Haas es, gegenwärtigen Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden. Zudem geht er immer wieder unkonventionelle Wege – indem er Handauflegen ganz selbstverständlich ins Angebot der Reformierten Kirche Zug einfliessen lässt.

Wie würden Sie Andreas Haas beschreiben?

Brigitta Kühn: Er hat eine lebensfrohe, authentische und ausgeglichene Persönlichkeit. Ausserdem ist er ein guter und geduldiger Zuhörer: Er hat eine Gabe, die stillen und unausgesprochenen Worte wahrzunehmen.

Seine weiteren Stärken sind sein weiter Blick über alle Religionen hinaus und die ökumenische Zusammenarbeit hier in Zug.

Karl Kobelt: Er verfügt über die Weitsicht, die intellektuelle Tiefe sowie den Mut, überraschende Themen in die Kirche zu tragen. Damit erreicht er auch Menschen, die nicht zu den regelmässigen Kirchgängern zählen.

Remo Hegglin, Moderator. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 21. August 2021)

Remo Hegglin: Andreas Haas ist ein Naturmensch, der meditative Ruhe ausstrahlt. Ihm würde ich vieles anvertrauen, zumal er mich als konfessionsloses Schäfchen durch seine empathische Art und seinen liebenswerten Humor überzeugt. Er steht mitten im Leben, erkennt das Wunderbare im Kleinen und leistet als Seelsorger wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft.

Gibt es eine Geschichte mit ihm, die Sie uns erzählen können?

Brigitta Kühn: Der 14. Juni 1992 war ein besonderer Tag für Andreas Haas. In Spiez musste er als Vikar seine Prüfungspredigt halten. Gleichzeitig kam die Pfarrwahlkommission aus Zug nach Spiez, um zu prüfen, ob dieser sehr junge Pfarrer nach Zug passen könnte. Die Nervosität war für ihn gross, aber am selben Tag feierte er seinen 29. Geburtstag. Und das war ein gutes Omen für alle.

Was wünschen Sie ihm zum Pfarrjubiläum?

Brigitta Kühn: Ich wünsche ihm weiterhin viel Kraftvolles in seiner Berufung und inspirierende Begegnungen.

Karl Kobelt: Glück, Gesundheit, Gottes Segen und noch manch schöne Jahre in seiner verdienstvollen Tätigkeit im Dienste der Menschen.

Remo Hegglin: Beim Ausüben seiner Tätigkeit wünsche ich Pfarrer Andreas Haas weiterhin viel Freude und bereichernde Begegnungen. Und viel Musse sowieso.

