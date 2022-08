Regio Fussball Rotkreuz eröffnet sein bis anhin leeres Punktekonto In der dritten Runde der 1.-Liga-Meisterschaft gewinnt Rotkreuz gegen Muri 3:1. Genc Krasniqi schnürte einen Doppelpack. Martin Mühlebach 26.08.2022, 08.56 Uhr

Wie hier bei einem Spiel im Mai, hatte der FC Rotkreuz Grund zum Jubeln. Archivbild: Alexandra Wey

Mit Muri und Rotkreuz trafen am Mittwoch im Nachtragsspiel der 1. Liga Classic zwei Teams aufeinander, die ihre ersten beiden Meisterschaftsspiele verloren hatten. Die Partie, die wegen einer Platzsanierung in Muri im Stadion Niedermatten in Wohlen ausgetragen wurde, kam schnell in die Gänge.