Trainer Pascal Nussbaumer bleibt beim SC Cham

Regio-Fussball Trainer Pascal Nussbaumer verlängert seinen Vertrag beim SC Cham Der SC Cham und Pascal Nussbaumer verlängern ihre gemeinsame Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr bis Ende Saison 2022/23. Der Trainer der 2. Mannschaft erreicht mit dem Aufstieg in die 2. Liga Interregional einen Meilenstein in der Geschichte des Clubs. 16.05.2022, 16.25 Uhr

Trainer Pascal Nussbaumer sieht die Vertragsverlängerung bei SC Cham als ein Zeichen der Wertschätzung. Bild: PD

Die zweite Mannschaft des SC Cham spielt bis anhin eine überragende Saison und konnte den Aufstieg in die 2. Liga Interregional bereits sechs Runden vor Schluss klarmachen. Es ist nicht nur ein Novum in der Geschichte des SC Cham, sondern auch im innerschweizerischen Fussball, dass eine zweite Mannschaft den Sprung in die Amateurliga schafft. Dieser Erfolg ist beeindruckend und basiert auf einer kontinuierlichen Entwicklung der ganzen Mannschaft über den letzten Jahren.