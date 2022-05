FC Rotkreuz muss zum Abschluss drei Auswärtsspiele absolvieren

Regio-Sport FC-Rotkreuz-Trainer Erlachner: «Die Zügel nicht schleifen lassen» Dem FC Rotkreuz stehen bis Saisonende noch drei Auswärtsspiele bevor. Die Aufstiegsfeier fand aber bereits statt. Martin Mühlebach 26.05.2022, 19.07 Uhr

Der FC Rotkreuz, der schon seit geraumer Zeit als Aufsteiger und Meister der Gruppe 5 der 2.-Liga inter feststeht, hat bis zum Saisonende noch drei Auswärtsspiele zu absolvieren. Das erste davon findet am Samstag (17 Uhr, Trinermatte) in Zofingen statt. In der Startaufstellung des FC Rotkreuz werden wohl einige Spieler stehen, die sich bislang mit Teileinsätzen begnügen mussten. Nimmt man damit gar die erste Saisonniederlage in Kauf?