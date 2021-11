Wie Zuger Samir Boussaha sein Glück ohne Profikarriere fand

Regiofussball Mit der Profikarriere hat es nicht geklappt: Wie Fussballer Samir Boussaha sein Glück trotzdem fand Der 31-jährige Samir Boussaha, rechter Flügel des FC Rotkreuz, glaubt an den Aufstieg in die 1. Liga classic. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 11.11.2021, 17.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samir Boussaha vor dem Training auf der Treppe des Sportparks Rotkreuz. Mathias Blattmann (Rotkreuz, 9. November 2021)

Der heute 31-jährige tunesisch-schweizerische Doppelbürger Samir Boussaha wuchs im luzernischen Grosswangen auf, wo er schon früh dem dorfeigenen Fussballklub beitrat. Von der U14 bis zur U21 trug er die Farben des FC Luzern. «Ich bin meinen Eltern heute noch dankbar, dass sie mich jeweils nach Luzern und zurück nach Grosswangen chauffierten», betont Samir Boussaha, der die beim FC Luzern verbrachten Jahre als «eine gute Lebensschule» bezeichnet.

Dass er nach der U21 nicht zu den FCL-Profis wechseln durfte, bezeichnet er als Tiefschlag, den er zu verarbeiten hatte. Boussaha sagt:

«Ich musste mein Leben umkrempeln. Ich machte die Sport-KV-Lehre und bekleidete einen Bürojob in der Sparte Buchhaltung, ehe ich bei einem grösseren Projekt Einblick in die Informatik erlangte.»

Die Leidenschaft für die Informatik war geweckt. Boussaha machte die Berufsmatura, die er mit dem Bachelor in Wirtschaftsinformatik abschloss, bevor er berufsbegleitend den Master in Informatik an der Hochschule in Rotkreuz erlangte.

Mit seinen Freunden – Nahuel Allou und Fabian Fischherz – gründete Boussaha in der Folge die DigiProp GmbH (Digitale Immobilien), in die viel Herzblut gesteckt wurde. «Dieses Projekt war mega cool, aber es vermochte am Markt nicht richtig Fuss zu fassen», bedauert Boussaha, der damals nebenbei weiterhin als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule in Rotkreuz arbeitete. Seit Januar ist er nun an bei der Suva in Luzern angestellt.

Eigentlich wollte er nur trainieren

Die berufliche Aus- und Weiterbildung hinderte Boussaha nicht daran, weiterhin Fussball zu spielen. Nach der U21 des FC Luzerns heuerte er beim FC Schötz an, wo er unter dem Trainer Marcel Hottiger den Titel «1. Liga-Meister» feiern konnte, ehe der schnelle und laufstarke Flügelspieler unter Trainer Stefan Marini mit dem FC Sursee den Aufstieg in die 1. Liga schaffte. Über Zug 94 und nochmals Schötz stiess Boussaha im Sommer 2020 zum FC Rotkreuz.

Er erzählt dazu: «Nach meinem zweiten Engagement beim FC Schötz wollte ich etwas kürzertreten. Kollegen rieten mir, mich dem FC Rotkreuz anzuschliessen, was ich dann auch tat. Aber ohne feste Verpflichtung – ich wollte nur trainieren.» Als ihn der Teammanager René von Euw zum Mitspielen animiert habe, hätte er eingewilligt. Und Boussaha, der seit der laufenden Saison der Stammelf der 1. Mannschaft des interregionalen 2.-Ligisten angehört, schwärmt: «Es gefällt mir ausgezeichnet, mit diesem coolen Team spielen zu dürfen. Obschon wir den Aufstieg in die 1. Liga anstreben, kommt der Spass nicht zu kurz.»

Ein ausgesprochener Familienmensch

Der FC Rotkreuz grüsst derzeit als unangefochtener Leader der Gruppe 5 der 2.-Liga inter – mit 9 Punkten Vorsprung auf die nächsten Verfolger liegt der Aufstieg bereits in Griffnähe. Es ist keineswegs verwegen, wenn Boussaha festhält: «Dieses Team kann sich nur selber stoppen», was die Truppe von Trainer René Erlachner wohl kaum tun wird.

Boussaha ist ein umgänglicher, freundlicher Zeitgenosse, der immer für einen Spass zu haben ist und der es versteht, das Leben zu geniessen. Er gesteht: «Ich habe es privat und im Job gerne lustig, und ich mag ein feines Essen mit einem guten Wein. Am liebste verbringe ich frohe Stunden im Kreis meiner Familie und meiner Kollegen.» Zudem reise er gerne. Nach dem Bachelorabschluss im Jahr 2016 sei er mit seinem Freund Nahuel Allou durch Thailand, Malaysia und Singapur gereist.

Und mit seiner Familie habe er während dreieinhalb Wochen die Westküste der USA bereist, wo sie vor der Heimreise in New York noch vier Tage Halt machten. «Unvergesslich bleibt mir ein einmonatiger Aufenthalt in Peru. Meine Freundin Sarah – halb Schweizerin, halb Peruanerin – hat mir die Schönheiten und die Vielfalt des Landes gezeigt. Ich führe ein glückliches Leben», sagt er.

Am Samstag (18 Uhr, Sportpark Dorfmatt) empfängt der FC Rotkreuz den FC Grenchen zum letzten Vorrundenspiel der Saison 2021/2022. Boussaha betont: «In den bisherigen 12 Meisterschaftspartien haben wir nebst einem Unentschieden elf Siege eingefahren. Grenchen wird wohl alles daran setzten, uns zu bezwingen. Wir wollen die erfolgreiche Vorrunde aber mit einem weiteren Sieg abschliessen.»