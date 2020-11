Auf den Spuren eines reichen jüdischen Kulturerbes Der jüdische Kulturweg in den beiden aargauischen Gemeinden Endingen und Lengnau macht ein schweizweit einzigartiges Kulturgut ganzheitlich erlebbar. Dies stösst auch bei Jugendlichen auf reges Interesse. Benno Bühlmann 13.11.2020, 05.00 Uhr

Die Schulklasse aus Luzern hat unter anderem den denkmalgeschützten jüdischen Friedhof bei Endingen besucht. Bild: Benno Bühlmann (18. September 2020)

Auf dem Dorfplatz vom aargauischen Lengnau hat sich eine Luzerner Schulklasse versammelt. Hinter ihr steht die imposante Synagoge, welche aus dem Dorfbild nicht wegzudenken ist.

Unter den Schülerinnen und Schülern sind auch die 16-jährigen Gymnasiasten Lukas Käppeli und Mina Marbacher. Sie besuchen seit August das Ergänzungsfach Religionskunde und Ethik. Deshalb sind sie an dieser ganztägigen Exkursion mit dabei. «Ich besuche heute zum ersten Mal eine Synagoge», sagt Mina. «Die spezielle Innenausstattung mit den orientalisch wirkenden Ornamenten finde ich sehr faszinierend.» Und Lukas doppelt nach: «Für mich ist es spannend, solche Orte zu besuchen und auf diese Weise den Spuren jüdischer Geschichte in der Schweiz nachzugehen.» Er habe vorher gar nicht gewusst, dass Jüdinnen und Juden auch in der Schweiz vielfältige Formen der Diskriminierung erleben mussten.

Nur zwei Judendörfer in der Schweiz

Tatsächlich war in der Vergangenheit der Umgang mit der jüdischen Minderheit für die Schweiz alles andere als ein Ruhmesblatt: So waren etwa Ende des 18. Jahrhunderts Endingen und Lengnau im aargauischen Surbtal die einzigen Ortschaften, wo sich Juden dauerhaft niederlassen durften. Und auch dort hatten sie nicht die gleichen Rechte wie die übrige Bevölkerung: Sie waren fremde Schutzgenossen, es war ihnen nicht erlaubt, ein Handwerk auszuüben und Boden zu besitzen. Aus dieser Zeit stammen auch die einzigartigen Doppeltürhäuser, wie man sie in Lengnau und Endingen heute noch an vielen Orten antrifft. Im 18.Jahrhundert nämlich war es gesetzlich vorgeschrieben, dass Juden und Christen nicht im gleichen Haus wohnen durften. Dieses Verbot konnte nur umgangen werden, indem bei grossen Häusern zwei Eingangstüren gleich nebeneinander gebaut wurden.

Desirée Wenzinger (29) begleitet als Guide die Luzerner Jugendlichen. Sie erzählt an allen Stationen viele interessante Details und Episoden über die damalige Zeit. Sie hat Religionswissenschaften studiert, ist selber in Endingen in einem der Doppeltürhäuser aufgewachsen und wollte schon immer mehr über die geschichtlichen Hintergründe des jüdischen Lebens der beiden Judendörfer erfahren. Mit ihren Führungen will sie einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber Jüdinnen und Juden leisten. Das sei heute angesichts einer wieder aufflammenden antisemitischen Stimmung notwendiger denn je: «Ich bin fassungslos und traurig, wenn ich Berichte über Anschläge in Deutschland oder Österreich lesen muss.»

Mikwe, Matzenbäckerei und Friedhof

Nach der Besichtigung der Synagoge entdecken die Jugendlichen noch weitere interessante Spuren des jüdischen Lebens aus der Vergangenheit: So erinnern noch heute viele bauliche Zeitzeugen daran, dass beispiels­weise die jüdische Gemeinde in Endingen um 1850 mit 990 Menschen sogar eine Mehrheit der Wohnbevölkerung stellte – die 525 Lengnauer Juden machten immerhin 30 Prozent aus.

Mina Marbacher ist fasziniert von den Überresten der Mikwe, des rituellen jüdischen Tauchbades, und dem Hinweis auf eine ehemalige Matzenbäckerei, und Lukas Käppeli ist vor allem beeindruckt vom Besuch des ältesten jüdischen Friedhofs der Schweiz mit rund 2700 Gräbern mit hebräischen Inschriften. An diesem Ort auf halber Strecke zwischen den beiden Dörfern erhielten 1750 die Surbtaler Juden die Erlaubnis, Land für einen Friedhof zu kaufen. Vorher mussten sie ihre Toten auf einer Rheininsel bei Koblenz bestatten.

Der jüdische Kulturweg von Endingen und Lengnau wurde 2009 ins Leben gerufen, um das kulturelle Erbe für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Heute ist dieses Angebot bedeutender denn je. Das bestätigt auch Susanne Holthuizen, die als Präsidentin des Projektes mit der Betriebskommission viel Herzblut in die Weiterentwicklung des Kulturwegs hineingibt. «Wir haben zu Beginn nicht damit gerechnet, dass der Kulturweg ein so grosser Erfolg wird.» Die Zahlen sprechen für sich: Über 30000 Menschen haben den Kulturweg in den vergangenen zehn Jahren besucht. Jährlich werden gegen 100 Führungen gebucht, wobei sich die Zahl seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie allerdings halbiert habe. Dank einem Schutzkonzept können die Führungen für Schulklassen auch in diesem Jahr – wenn auch in reduziertem Umfang – doch noch stattfinden.

Der jüdische Kulturweg ist inzwischen auch Teil der neuen Kampagne «Dialogue en Route» der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz (Iras Cotis). Dieses Projekt wurde 2019 schweizweit lanciert, um auf Brennpunkte in der Schweizer Religionsgeschichte aufmerksam zu machen. In naher Zukunft möchte in Lengnau der Verein Doppeltür auch noch ein spezielles Besucherzentrum realisieren, welches das christlich-jüdische Zusammenleben aus früheren Zeiten erlebbar machen soll.

www.juedischerkulturweg.ch