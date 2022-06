Vereinsbeitrag Musikschule Hünenberg reist durch die Jahreszeiten In Hünenberg wurden ein Liederbuch und eine CD getauft. Mitgewirkt hat auch der Kinderchor der örtlichen Musikschule. Für die Musikschule Hünenberg: Beat Bürgi, Schulleiter 07.06.2022, 14.22 Uhr

Der Kinderchor der Musikschule Hünenberg wirkte fleissig mit an der Produktion.

Am Mittwoch, 1. Juni, wurde in Hünenberg das neue Schweizer Singliederbuch mit dazugehörender CD «Sing au du!» getauft. Das jüngste Werk von Stephanie Jakobi-Murer, bei welchem auch Kinder des Kinderchors der Musikschule Hünenberg mitgewirkt haben, wurde mit Illustrationen der Oberwiler Künstlerin Mónica Verena Keusch bebildert.

Die Vorarbeiten zur CD-Aufnahme fanden während der Pandemie unter schwierigsten Bedingungen statt. Da das Chorsingen lange Zeit verboten war, bekamen die mitwirkenden Kinder ihre Stimmen auf CDs nach Hause geschickt und mussten einen Grossteil ihrer Stücke selbstständig, unter Anleitung aus der Ferne, erarbeiten. Im Frühling 2021 ging es dann aber Schlag auf Schlag, und so konnten die CD-Aufnahmen mit dem erfahrenen Tontechniker Alan Bagge in der Aula Eichmatt in Hünenberg See während mehrerer Tage erfolgreich durchgeführt werden.

Eigenarrangements und -kompositionen

Die insgesamt 51 Lieder führen die Zuhörerinnen und Zuhörer durch die vier Jahreszeiten. Einige der Stücke sind neue Kompositionen der Chorleiterin Stephanie Jakobi-Murer, andere wurden von ihr eigens für diese Produktion neu arrangiert. Etliche Helferinnen und Helfer unterstützten im Hintergrund und betreuten die Kinder in den Aufnahmepausen oder waren für die Verpflegung zuständig.

Am 1. Juni 2022 konnten das Buch und die CD in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula Ehret A feierlich getauft werden. Die Kinder überzeugten mit ihren schönen und klaren Stimmen sowohl im Chor als auch in den Soli mit Stücken wie «Früehligsputz», «Badi Samba» oder «sVogelliesi».

Stimmige Illustrationen

Umso beeindruckter war das Publikum, als ihnen die Chorleiterin in einer Überleitung erzählte, dass die Kinder die Lieder seit den Aufnahmen bis auf die Probe am Nachmittag nicht mehr gesungen hätten. Die äusserst kreativen Illustrationen der Künstlerin Mónica Verena Keusch passten hervorragend zur Musik.

Auch der Verlag war vertreten

Neben Gemeindepräsidentin Renate Huwyler waren an diesem Anlass auch die Künstlerin, der Tontechniker Alan Bagge sowie der Verlagsleiter Gerhard Halbig vom Hug-Musik Verlag unter dem Publikum, bei welchem die Produktion erschienen ist.

Beim anschliessenden Apéro fand der stimmungsvolle Anlass einen gemütlichen Ausklang.