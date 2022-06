Passbüro Zug: Lange Wartezeiten wegen Corona

Reisen Ferien gefährdet? Wer im Kanton Zug einen neuen Ausweis braucht, wartet wochenlang Weil viele Zugerinnen und Zuger ihre abgelaufenen Pässe während der Coronapandemie nicht erneuert haben, läuft das Zuger Ausweisbüro jetzt am Anschlag. Aktuell liegen die Wartefristen für einen neuen Pass bei sechs Wochen – Tendenz steigend. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Im Kanton Zug stehen die Sommerferien bevor. Symbolbild: Steffen Schmidt/Keystone

Nach den gestrichenen Swiss-Flügen folgt die nächste Hiobsbotschaft vor den Sommerferien: Das Ausweisbüro des Kantons Zug ist momentan so ausgelastet, dass wochenlang wartet, wer einen neuen Pass oder eine neue ID braucht. «Die Nachfrage ist sehr gross», bestätigt Leiter Robin Furrer auf Anfrage.

Grund für den Ansturm: die Coronapandemie, beziehungsweise deren Abflachen. Nach zwei mageren Jahren zieht es Schweizerinnen und Schweizer wieder stärker ins Ausland. Der Reiseveranstalter Hotelplan etwa verzeichnet im März und April zehn Prozent mehr Neubuchungen für diesen Sommer als 2019. Hoch im Kurs stehen Destinationen im Mittelmeerraum wie Spanien oder Griechenland.

Wartezeiten von bis zu sechs Wochen

Das Problem: Viele Zugerinnen und Zuger haben ihre auslaufenden Pässe nicht verlängert, als sie in den Pandemiejahren entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt reisen konnten. Das holen sie jetzt nach. Und zwar alle auf einmal, wie es scheint.

Seit der Bund die Massnahmen im Februar weitestgehend aufgehoben hat, verzeichnet das Passbüro stetig mehr Anfragen. Das schlägt sich auf die Wartezeiten nieder:

«Aktuell besteht für einen Termin zur Vorsprache am Schalter eine Wartefrist von zirka sechs Wochen.»

Heisst: Wer Mitte Juli Ferien plant und einen neuen Ausweis braucht, sollte sich in den nächsten Tagen anmelden, wenn er oder sie ohne Schwierigkeiten Flug oder Hotel buchen will.

Und die Lage dürfte sich zuspitzen. Furrer schliesst nicht aus, dass sich die Wartezeiten verlängern, je näher es auf die Sommerferien zugeht. Diese starten im Kanton Zug am 9. Juli – also in einem knappen Monat. Was heisst das für Personen, die dann in die Ferien wollen, aber heute keinen gültigen Pass haben?

In solchen Situation rät Furrer, sich möglichst schnell beim Passbüro zu melden:

«Je nach Situation können wir versuchen, dem Kunden einen ausserordentlichen Termin zu offerieren.»

Das aber verlangt eine gewisse Flexibilität, Kundinnen und Kunden müssen die Termine nehmen, die sie kriegen können.

Ausweisbüro rät zur Voraussicht

Im Fall der Fälle, also ein bis drei Tage vor Abreise oder am Abreisetag selber, könnten die Behörden immer noch einen Notpass ausstellen. Und reichen die Kapazitäten in Zug nicht aus, bleibt das Notpassbüro am Flughafen Zürich. «In einem solchen Fall muss man aber genug Zeit einberechnen. Und nicht alle Länder akzeptieren einen Notpass», mahnt Furrer.

Um sich solche Feuerwehrübungen zu sparen, rät der Leiter des Zuger Passbüros zur Voraussicht:

«Wir empfehlen den Passinhaberinnen und Passinhabern, das Ablaufdatum des Ausweises frühzeitig zu überprüfen und den Antrag für neue Ausweise mindestens zwei Monate vor einer geplanten Reise zu stellen.»

Offenbar ist dieses Bewusstsein in der Bevölkerung nicht weit verbreitet. Die Kundinnen und Kunden auf dem Ausweisbüro seien erstaunt, wenn sie von den langen Wartezeiten hörten. Aber, so Furrer: «Kennen sie erst einmal die Gründe dafür, ist das Verständnis meist sehr gross. Wir setzen alles daran, dank zusätzlicher personeller Ressourcen die Wartezeit zu verringern.»

Trotzdem – die Lage in Zug ist geradezu entspannt, verglichen etwa mit Schweden. Wie das Newsportal «The Local» im März unter Berufung auf Polizeiinformationen berichtete, lagen die Wartezeiten für einen Termin auf dem Passbüro in gewissen Regionen Schwedens nicht bei sechs Wochen –, sondern bei sechs Monaten.

