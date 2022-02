Kolumne «U20» Reisen ohne Komfort Der Zuger Schüler Valentino Werder (15) zur Krux von Reisen mit dem öffentlichen Verkehr – und wieso er lieber ein Auto hätte, trotzdem aber keines kaufen wird. Valentino Werder (15), Cham 06.02.2022, 17.08 Uhr

Letzten Samstag wäre ich gerne ins Tessin gefahren, in unsere Ferienwohnung. Leider liegt sie nicht gerade im Zentrum von Lugano. Ohne Auto wäre die Fahrt ein Tagesausflug gewesen. Und da ich meine Wochenenden nicht unbedingt in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen möchte, habe ich beschlossen, nicht hinzufahren.

Überhaupt habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass ich gerne mobiler wäre. Gerne würde ich viele verschiedene Orte in der Schweiz und im Ausland besuchen, jetzt, wo ich noch jung bin und wenig Verpflichtungen habe. Natürlich gibt es die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, aber das gefällt mir aus verschiedenen Gründen nicht. Einer davon ist sicherlich, dass Busse und Züge morgens immer ziemlich voll sind und ich nicht gerade erpicht darauf bin, mich zwischen schwitzende Menschen zu quetschen. Spontanes Verreisen mit dem ÖV erweist sich auch als mühselig, da es oft länger dauert als mit dem Auto. Gerne hätte ich kürzlich einen Tagesausflug nach Genf gemacht. Aber mit vier Stunden Zugfahrt pro Weg hätte ich acht Stunden nur für die Fahrt verschwendet. Hinzu kommt, dass ich mit dem ÖV wenig flexibel bin. Verpasse ich meinen Zug, sitze ich schlimmstenfalls eine Nacht fest.

Ich frage mich deshalb oft, wie es wohl wäre, mit 16 Jahren ein Auto fahren zu dürfen. So wie es zum Beispiel in einigen amerikanischen Bundesstaaten der Fall ist. Die amerikanischen Jugendlichen profitieren von den unzähligen Möglichkeiten, wie zum Beispiel selbst zur Schule zu gehen – oder spontan auszufliegen. Natürlich ist mir klar, dass Benzin nicht billig ist und ich dieses Geld als Schüler nicht zur Verfügung habe. Auch darüber hinaus kostet ein Auto eine ganze Menge Geld. Ausserdem sollte man heutzutage vielleicht mehr an die Umwelt denken und aufs Autofahren und damit auf Komfort und Flexibilität verzichten. Deshalb werde ich wohl oder übel auch in Zukunft in den Zug steigen, um in unserer Ferienwohnung ins Tessin zu fahren.

Hinweis: In der Kolumne «U20» äussern sich Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Zug zu einem frei gewählten Thema. Ihre ­Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.