Neuheimerin will durch alte Reitweise Pferde ausbalancieren

Reiten «Erhobenen Hauptes» – wie eine alte Reitweise für ausbalancierte Pferde sorgen soll Die Neuheimerin Nadine Wyss hat an einem Buch über das vertikale Reiten mitgeschrieben. Ziel ist, dass Pferd und Reiter im Einklang sind. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 09.02.2022, 11.30 Uhr

Nadine Wyss mit ihrem Pferd Mel Da Misericordia. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. Februar 2022)

Das Glück der Erde liegt für viele Reiter auf dem Rücken der Pferde - doch nicht alle Pferde sind glücklich unter dem Sattel. «Durch die moderne Reitweise geraten einige Tiere aus der Balance. Das kann sich auf verschiedene Arten äussern. Manche haben massive Verspannungen, andere werden bei der Arbeit auf dem Reitplatz in allem Gangarten immer schneller, da sie nicht im Gleichgewicht sind und Angst haben zu fallen und gewisse können auch bocken oder steigen und sich verweigern», schildert die Neuheimerin Nadine Wyss, die in einem Stübchen direkt neben einer Reithalle sitzt. Sie selbst ist lange Zeit auf die konventionelle Weise geritten und ist inzwischen auf das vertikale Reiten umgestiegen. Mittlerweile wirkte sie sogar am Buch «Erhobenen Hauptes» mit, welches Erfolgsgeschichten von Pferden beschreibt, die von der modernen auf die vertikale Reitweise umgestellt wurden.

Was ist vertikales Reiten? Ziel der vertikalen Reitweise ist, dass Pferd und Reiter mehr in Balance kommen. Anders als in einem Grossteil der Reitställe werden die Pferde weniger tief eingestellt - tragen den Kopf also höher - und werden gymnastiziert, was der Stärkung des Rückens und der Mobilität dient. Bekannt sein dürfte die vertikale Reitweise besonders im Bereich der Reitkunst, wo die Pferde mit möglichst feinen und unsichtbaren Hilfen geritten werden und dem Umstand der natürlichen Schiefe Rechnung getragen wird. Eine bekannte Lektion, wo man den Unterschied sieht, ist etwa die Piaffe – diese trabähnliche Bewegung auf der Stelle. Vertikale Pferde tragen den Kopf dabei in Selbsthaltung. Moderne Pferde piaffieren auf der Vorhand, den Kopf unten. Beim vertikalen Reiten stützen sich die Vertreter daher auch auf altes Wissen. Massgeblich geprägt wurde der Begriff des vertikalen Reitens vom Portugiesen Manuel Jorge de Oliveira, der in den Oliveira Stables in Deutschland diese Lehre weitergibt. (vv)

Wyss hatte in jungen Jahren zwei eigene Pferde, die sie damals konventionell ritt und auch an Dressurprüfungen teilnahm. Konventionell, damit meint sie, der Stil, bei dem das Pferd mit viel Hand und Bein und seit einiger Zeit auch vermehrt vorwärts-abwärts geritten wird; vereinfacht gesagt liege dadurch zu viel Gewicht auf den Vordergliedmassen des Pferdes und das Tempo ist zu hoch, was zu Verschleisserscheinungen führt. Dazu kommt, dass dadurch viele Pferde nicht im Gleichgewicht sind, schildert Nadine Wyss. Sie sagt:

«Häufig wird der Kommunikation auch zu wenig Platz eingeräumt. Dazu wird in der modernen Reiterei zu wenig auf das Individuum eingegangen. Die Pferde werden in eine Schablone gedrückt, dies ist einfach nicht pferdegerecht.»

Seit letztem Jahr ist Mel bei Nadine Wyss. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. Februar 2022)

Diese Reitweise funktionierte für sie irgendwann nicht mehr. Als sie noch so ritt, kämpfte sie mit vielen Problemen. Spätestens als sie mit ihrem zweiten Pferd die Lizenz absolvieren wollte, mit der sie schwerere Turniere reiten hätte können. Nadine Wyss bestand die Lizenzprüfung nicht. Zu viel passte zwischen Pferd und Reiterin nicht mehr. Da sie schon länger unzufrieden war, beschloss sie mit dem Reiten aufzuhören.

Die Umstellung war herausfordernd

Zwanzig Jahre lang stellt Nadine Wyss den Fuss nur sporadisch in den Steigbügel. Dann und wann in den Ferien oder stundenweise. Bis sie beschloss einen Neustart zu wagen. «Ich versuchte es zuerst wieder konventionell, aber das passte für mich überhaupt nicht mehr», erinnert sie sich.

Nadine Wyss hat ein Buch geschrieben, wie man auf sanfte Art ein Pferd reiten kann. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. Februar 2022)

Als sie ein Interview für unsere Zeitung führte, kam sie in Kontakt mit dem vertikalen Reiten - und war hellauf begeistert. «Genau so habe ich mir das Reiten vorgestellt, das Pferd in der Balance und ein aufmerksamer Reiter, der sich Zeit nimmt für das Tier», beschreibt sie und führt aus:

«Beim vertikalen Reiten ist der Aufbau einer Reitstunde ein anderer. Jedes Mal fängt man bei null an und richtet die Stunde so aus, dass das Pferd danach im Gleichgewicht ist. Die Lektionen werden gezielt danach ausgewählt.»

In der modernen Reitweise hingegen stünden oft die Lektionen statt die Gymnastizierung und Entwicklung des Pferdes im Vordergrund. «Die Umstellung von der einen Art auf die andere war kein Leichtes. Mitten im Prozess konnte ich gar nicht mehr korrekt reiten, da ich nicht mehr zur heutigen modernen Art zurück wollte, das Vertikale aber noch nicht beherrschte.»

Ein tierisch guter Freund

Nadine Wyss besitzt inzwischen wieder eigene Pferde. Eines ist ein kompakter Schimmel, mit langer weisser Mähne und treuen Augen. Er ist ein reinrassiger Lusitano aus Portugal.

Arbeitsame Einstellung: Mel sorgt bei seiner Reiterin für Begeisterung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. Februar 2022)

Ihn reitet sie nur vertikal, besucht die vertikalen Ställe in der Schweiz zum Training. «Mein Mel ist ein arbeitsamer, will gefordert werden und ist immer voll bei mir, wenn wir trainieren», sagt Nadine Wyss und fährt dem Wallach über die Nüstern. Das sechsjährige Tier ist seit letztem Jahr bei ihr und bereits ein treuer Freund.

Autorin eines Buchs zur alten Reitlehre

Die Reiter der vertikalen Szene sind untereinander vernetzt, auch in den sozialen Medien. Dort stiess Wyss auf einen Aufruf: Autoren für ein Buch zu der besonderen Reitweise wurden gesucht. Sie meldete sich sofort und wurde schnell in das Projekt aufgenommen. «Die Arbeit bescherte mir unheimlich viel Freude. Ich war in den ‹vertikalen› Ställen unterwegs und unterhielt mich mit vielen Reitern über ihre Erfahrungen.» Im Buch werden Geschichten verschiedener Pferde erzählt, die auf moderne Weise nicht mehr oder nur schwer reitbar waren. «Sie waren aus dem Gleichgewicht», kommentiert Wyss. Geschildert wird im Buch dann, durch welche Massnahmen die Pferde «rehabilitiert» wurden.

Ein gutes Team: Mel und Nadine Wyss. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. Februar 2022)

«In diesem Schreibprozess habe ich mich noch einmal eingehend mit dem Reiten beschäftigt und gemerkt, wie viel Freude mir das bereitet», freut sich Wyss. Sie hat mittlerweile auch in einem Magazin über ein Reha-Pferd geschrieben. «Wichtig beim Schreiben ist mir nicht der persönliche Erfolg, sondern die Pferde. Dass den Tieren geholfen werden kann.»

Nadine Wyss ist freie Mitarbeiterin unserer Zeitung. Das Buch gibt es online zum Beispiel hier zu kaufen.

