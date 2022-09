Reiten «Ich fühlte mich nie als Chef»: Der legendäre Jurypräsident Paul Annen muss altershalber zurücktreten Der 75-jährige Rischer ist ein Begriff in der Schweizer Pferdesportszene. Trotz des unfreiwilligen Abgangs werde er weiterhin an Concours anzutreffen sein. Michael Wyss Jetzt kommentieren 26.09.2022, 17.00 Uhr

Seit seiner Kindheit ist Paul Annen mit Pferden verbunden. Bild: Maria Schmid (Risch, 9. August 2022)

«Ich hätte gerne weitergemacht, doch mit 75 Jahren ist Schluss», zeigte sich Paul Annen in diesen Tagen emotional und auch enttäuscht. Er darf das Amt als Jurypräsident im Reitsport altershalber nicht mehr ausüben. «Das Verbandsreglement will es so. Ich bin immer noch fit und voller Tatendrang», erklärt Annen.

Während rund 50 Jahren war der Familienvater zweier erwachsener Kinder, der auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Risch aufwuchs und die Landwirtschaftsschule besuchte, schweizweit ein geschätzter Jurypräsident: in Wädenswil, Beromünster, Hitzkirch, Schwyz bis nach St.Moritz – um nur einige Orte zu nennen.

Auf Augenhöhe begegnen

«Bei einigen Veranstaltern stand ich über 30-mal im Einsatz. Da wuchs ein freundschaftliches und familiäres Verhältnis, genauso mit den zahlreichen Richterinnen und Richtern, mit denen ich über all die Jahre eine tolle Zusammenarbeit pflegte.»

Paul Annen war sozusagen der Chef auf dem Platz und mit dem Präsidenten des jeweiligen Organisationskomitees die Ansprechperson: «Ich fühlte mich nie als Chef, ich begegnete dem OK, den Helferinnen und Helfern sowie den Reiterinnen und Reitern immer auf Augenhöhe und mit grossem Respekt», sagt der Rischer. Seine Aufgabe war, den Veranstalter eines Concours anhand eines Verbandspflichtenhefts zu überprüfen. Unter anderem gibt es technische, infrastrukturelle und reglementarische Auflagen.

Neben viel Positivem gab es auch schwere Momente

Nicht immer kam alles so, wie es geplant war. Paul Annen erinnert sich: «Es gab Momente, da schlug das Wetter um und eine Gewitterfront zog auf. Da musste ich schnell entscheiden, die Prüfung abzubrechen oder die nächste gar nicht erst zu starten.»

Seinen schlimmsten Moment erlebte der Rischer vor zwei Jahren im Kanton Schwyz bei einem Concours in Ibach, wo eine 26-jährige Reiterin aus dem Kanton Zürich vor den Augen ihrer Mutter bei einem tragischen Unfall im Concours starb. Er schildert:

«Diese Veranstaltung musste ich abbrechen. An eine Weiterführung war nicht mehr zu denken, der Schock sass tief. In diesem Augenblick musste ich einfach funktionieren, Entscheidungen treffen und war fortan auch Psychologe bei der Betreuung der Mutter auf dem Platz.»

Annen sagt auch: «Das sind Augenblicke, die vergisst man nie. Da hat man schon die eine oder andere schlaflose Nacht. Als Jurypräsident hatte ich in diesem Fall aber richtig gehandelt mit dem Abbruch der Veranstaltung.» In seiner Karriere musste der Rischer auch miterleben, wie fünf Pferde nach Verletzungen im Parcours eingeschläfert werden mussten.

Er hat als Kunstturner angefangen

Woher rührt Paul Annens Faszination am Pferdesport? «Ich wuchs mit Tieren auf, auch mit Pferden. Begonnen habe ich aber mit Kunstturnen beim damaligen KTV Rotkreuz, mit dem ich dreimal an einem eidgenössischen Turnfest teilnahm.»

Später habe er seine Leidenschaft zum Pferdesport entdeckt, war zunächst Springreiter und Parcoursbauer. «Früher ritten wir mit den Pferden noch an die Concours, weil wir keine Transporter hatten», erinnert er sich. Eine enge Beziehung pflegte er zu seinem eigenen Pferd namens Fama, einer Stute (Farbe Fuchs). «Ich konnte es an einer Steigerung im Alter von vier Jahren kaufen, und wir haben es aufgezogen. Im Alter von 34 Jahren starb Fama.»

Paul Annen hat mittlerweile keine eigenen mehr. Im Bild sind die eines Nachbarn zu sehen. Bild: Maria Schmid (Risch, 9. August 2022)

Der Rischer war Mitglied im Reitverein Ribetschi Küssnacht sowie im Kavallerieverein Zug. Warum wurde Annen Jurypräsident? «Eines Tages wurde ich von einem Kollegen angesprochen, ob ich nicht interessiert wäre, als Hilfsrichter zu arbeiten. Es packte mich. Die Karriere als Reit- und Parcoursbauer hängte ich aus zeitlichen Gründen an den Nagel.»

Im Durchschnitt an 30 Veranstaltungen tätig

Was folgte, waren diverse Kurse und Weiterbildungen. Annen arbeitete sich zum sogenannten Nationalrichter und Jurypräsidenten hoch und hatte verschiedene Ämter im Verband inne. «Zu Anfangszeiten waren es drei bis fünf Concours, die ich als Jurypräsident besuchte. Mit den Jahren wurden es immer mehr. In der jüngsten Vergangenheit waren es durchschnittlich 30 Concours jährlich. Es war eine intensive, aber unvergessliche Zeit.»

Geschätzt wurde er überall. «Viele Veranstalter haben mich während Jahrzehnte eingeladen. Es gab Vereine, bei denen ich während 30 Jahren im Einsatz stand. Einmal spielte sogar Pepe Lienhard mit seiner Band.»

Er lernte in dieser Funktion auch Persönlichkeiten aus der Schweizer Pferdesportszene kennen wie beispielsweise Thomas Fuchs, Pius Schwizer oder Willi Melliger. Zum letzten Mal im Einsatz als Jurypräsident steht Paul Annen am Wochenende vom 8. und 9. Oktober in Bern am Nationalen Pferdesportzentrum beim ZKV-Weekend, wo mehrere Disziplinen des Pferdesports in einem Anlass vereint werden. Annen sagt:

«Ich werde dem Pferdesport als Fan nach wie vor erhalten bleiben. Man trifft mich sicher beim einen oder anderen Concours an. Das Gesellschaftliche ist mir wichtig und werde ich auch weiterhin pflegen.»

