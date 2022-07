Reitsport «Pensionieren lasse ich mich später»: Hausi Meier hat nach über 500 Siegen noch lange nicht genug Der 68-Jährige, der in Hagendorn wohnt und dort einen Reitbetrieb leitet, ist ein Urgestein der Szene. Zu seiner Leidenschaft fand er indes spät. Michael Wyss Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.00 Uhr

Hans, genannt «Hausi», Meier auf dem von ihm geleiteten Betrieb in Hagendorn. Bild: Maria Schmid (13. Juli 2022)

«Ich habe im Pferdesport alles erreicht, was ich wollte. Ich bin wunschlos glücklich, Träume habe ich keine mehr», zeigt sich Hans – genannt «Hausi» – Meier in diesen Tagen zufrieden. «Ich bin immer gesund gewesen. Das gilt auch für meine Pferde.»

Verletzt hat sich der Hagendorner allerdings schon. «Das Schlimmste war einmal ein Wadenbeinbruch, den ich erlitt», schildert Meier. «Ärgerlich war, dass es ausgerechnet einen Tag vor einer Schweizer Meisterschaft passierte. Ich bestritt die SM mit Schiene und Schmerzen.»

Zunächst drehte er den Pferden den Rücken zu

Der 68-Jährige, Mitglied beim Kavallerieverein Freiamt, war einst ein leidenschaftlicher Turner in seiner Wohngemeinde. Als ehemaliger Landwirt kam der gebürtige Neuheimer schon früh mit Natur und Tieren in Kontakt.

Seine Leidenschaft zum Reitsport entdeckte Hans Meier allerdings erst im Alter von 28 Jahren.

«Ich war schon in Jugendjahren mit Pferden in Kontakt gekommen. Da ich aber damals das Pferd mit einem Kollegen teilen musste, hatte ich die Freude verloren und wandte mich vom Pferdesport ab.»

Hans Meier reitet seit 40 Jahren. Bild: Maria Schmid (Hagendorn, 13. Juli 2022)

Vorerst. Er führt aus: «Doch die Liebe zu den Pferden erlosch nie. Die Freude kehrte zurück. Nun reite ich genau seit 40 Jahren. Bei meinem ersten Concours hatte ich auch gleich ein Erfolgserlebnis, was sicher motivierend und förderlich war für den Beginn meiner Reitkarriere.» Damals gewann er in Langnau am Albis eine Prüfung.

Auch international erfolgreich

Sein Palmarès ist beeindruckend: Über 542 Siege sind es bis heute in den verschiedensten Kategorien. Hausi Meier ist unter anderem zweifacher Schweizer Meister und gewann je zweimal Silber und Bronze über die Hindernishöhe von 135 Zentimetern.

Hier ist Meier mit Calista III an einem Concours in Cham zu sehen. Bild: Roger Zbinden (2. April 2016)

Im Oktober 2021 bestritt er im Jura einen Concours mit internationaler Beteiligung und gewann die Prüfung (130 Zentimeter). Er sagt:

«Das Ziel muss eine Topklassierung sein. Diesen Ehrgeiz habe ich immer noch.»

Denkwürdiges verbindet der Hagendorner auch mit seinen Starts bei einem Grossanlass. «Ich nahm zehnmal am CSI Basel teil, was für mich immer ein grosses Highlight war. Ich durfte zwar nicht gegen die besten Reiterinnen und Reiter antreten, weil ich auf einer anderen Stufe startete. Aber man begegnete sich nach dem Concours beim Essen. Das sind Momente, die bleiben.» Das Basler Fünf-Sterne-Turnier ist eines der grössten und angesehensten Reitturniere der Schweiz.

Hans Meier nennt als seine sportlichen Vorbilder «Persönlichkeiten aus der Reiterszene wie Willi Melliger, Thomas Fuchs oder Jos Lansink. Die haben mich immer fasziniert».

Ende Juli startet er in Schwyz

Gegenwärtig ist der Vater von zwei Kindern, der früher bis zu sechs eigene Pferde besass (aktuell sind es drei), an 30 bis 40 Wochenenden im Jahr an Concours anzutreffen. «Ich reite in der ganzen Schweiz, aktuell auf Höhen zwischen 120 und 135 Zentimeter.» Seine nächsten Einsätze bestreitet Meier in den letzten Julitagen an den Schwyzer Pferdesporttagen.

Vor 20 Jahren war Meier auch in Unterägeri im Einsatz, hier auf Salido. Bild: Ana Birchler-Cruz (15. August 2002)

Er ist ein richtiges Urgestein in der Reiterszene. Bei seinem Verein KV Freiamt ist er stolzes Ehrenmitglied und war während 20 Jahren Präsident des Organisationskomitees des Heimconcours auf dem Reitplatz Sins-Brand.

Die Arbeit geht ihm nicht aus

Und Hausi Meier ist auch weiterhin arbeitstätig. Der 68-Jährige ist nämlich Leiter des Reitbetriebes Schönau in Hagendorn mit einem 60-Prozent-Pensum. Dort ist er auch wohnhaft.

Ohne Pferde kann er sich sein Leben nicht vorstellen. Bild: Maria Schmid (Hagendorn, 13. Juli 2022)

«Die Pferde und der Reitsport sind mein Leben, meine Leidenschaft. Die Arbeit erfüllt mich mit Stolz und ich bin voller Tatendrang. Wenn ich das alles nicht mehr machen könnte, würde mir vermutlich langweilig», sagt er und lacht, ehe er ergänzt:

«Pensionieren lasse ich mich später.»

