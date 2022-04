Vereine Rekord: 140 Kinder beim Fussballcamp von Zug 94 In der ersten Ferienwoche fand das traditionelle Fussballcamp von Zug 94 statt. 140 fussballbegeisterte Kinder nahmen teil. 28.04.2022, 18.15 Uhr

Diesmal ganz in Weiss: Die 140 Mädchen und Buben des Fussballcamps von Zug 94.

Verschwitzt und müde, aber glücklich. Und mit vielen Erlebnissen und Eindrücken im Rucksack beziehungsweise in der Fussballtasche gingen die 140 Mädchen und Buben am Ende des einwöchigen Fussballcamps von Zug 94 nach Hause.

Es ging auch um den Zuger Weltmeistertitel

Für die zwischen sieben und vierzehn Jahre alten Kinder, aber auch für die zwölf Trainerinnen und Trainer von Zug 94, war es wieder eine tolle Woche. Diesmal mit viel Wetterglück. Gemeinsam trainierten sie täglich mehrere Stunden konzentriert und spielten jeweils nachmittags um die Champions League Trophy oder den Zuger Weltmeistertitel. Zudem wurde in verschiedenen kleinen ­Turnierformaten und Wett­bewerben wie Torwand- oder Penaltyschiessen und beim Geschicklichkeitsparcours um Ehre und Pokale gekämpft. Doch insgesamt standen Spass und Teamspirit im Vordergrund.

Die vielen leuchtenden ­Augen und strahlenden Kindergesichter bei den Siegerehrungen jeweils am Abend vor dem Nach-Hause-Gehen ist der Ansporn für all die Helferinnen und Helfer und die Organisatoren. Patricia Aschwanden freut sich immer wieder: «Wir möchten möglichst vielen Kindern ein tolles Ferienerlebnis bieten. Das ist uns auch diesmal gelungen.»

Die nächste Ausgabe des Fussballcamps findet in den Herbstferien von 10. bis 14. Oktober 2022 statt. Weitere Informationen und News zu Zug 94: www.zug94.ch

Für Zug 94: Kilian Borter

