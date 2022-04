70 Prozen der Ukrainer sind christlich orthodox

Religion «Der Glaube gibt uns Hoffnung»: So erlebt ein christlich-orthodoxes Musikerpaar den Krieg in der Ukraine Rund 70 Prozent der Menschen aus der Ukraine gehören der christlich-orthodoxen Kirche an. Für sie bildet der Glaube eine wichtige Stütze, um die schlimmen Ereignisse dieser Tage bewältigen zu können. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Das Musiker-Ehepaar Elena Kholodova und Alexei Kholodov sitzt im Wohnzimmer und bestaunt eine seiner kostbaren Ikonen, von denen eine Vielzahl in der Wohnung zu entdecken ist. «Für uns Menschen aus der Ukraine ist die christlich-orthodoxe Glaubenspraxis von zentraler Bedeutung», erzählt Elena Kholodova und fügt hinzu: «Natürlich darf da auch die Ikonenmalerei und die Verehrung von Kult- und Heiligenbildern nicht fehlen.»

Elena Kholodova und ihr Mann Alexei Kholodov mit zwei Ikonenmalereien in ihrem Wohnzimmer in Horw. Bild: Pius Amrein (Horw, 4. April 2022)

Eine besondere Beziehung hat die gebürtige Ukrainerin zu einer Darstellung der Gottesmutter mit dem Jesuskind, weil der Künstler auf seinem Bild Maria mit traditionellen Kleidern aus der ukrainischen Heimat gemalt hat. Sowohl Elena Kholodova als auch ihr Ehemann sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geboren und aufgewachsen.

Starke Bindung ans Heimatland

Im Rahmen ihrer musikalischen Laufbahn führte sie ein Aufbaustudium im Bereich «Alte Musik» nach Basel. Es folgte ein Auftrag als Gesangs- und Musiklehrerin an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern. Seit nunmehr 24 Jahren wohnt das Ehepaar in Horw.

Die starke emotionale Verbindung zu ihrem Geburtsort ist indessen immer noch deutlich spürbar. Die Ukrainerin stellt klar:

«Kiew ist und bleibt für mich die schönste Stadt der Welt.»

Alexei Kholodov doppelt nach: «Die Weltoffenheit und Sprachenvielfalt der ukrainischen Hauptstadt hat mich stark geprägt und sicher auch meinen Weg als Musiker beeinflusst. Mein Vater war damals ein berühmter Solist in einem Streichquartett.»

Schreckliche Nachrichten aus der Ukraine

Das begeisterte Erzählen über die alte Heimat wird an diesem Tag allerdings überschattet durch die unzähligen schrecklichen Nachrichten, die am vergangenen Wochenende zu vernehmen waren. «Die Gräueltaten, die in diesem Krieg in der Ukraine verübt wurden, machen uns sehr betroffen», stellen die beiden fest.

Und seit einigen Wochen habe sich auch ihr Alltag in der Schweiz sehr stark verändert, weil sie derzeit mit der Betreuung von sechs geflüchteten Personen aus dem eigenen Verwandten- und Freundeskreis beschäftigt seien. Unter ihnen befinden sich auch die Mutter und die Schwester von Elena Kholovoda.

Sie reden täglich davon, so bald wie möglich wieder in die Ukraine zurückkehren zu wollen. «Solidarität mit den Opfern des Krieges und die tatkräftige Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist jetzt ein Gebot der Stunde», meint Alexei Kholodov, der sich im Schulhaus als Übersetzer zur Verfügung stellt. Auch die Schweizer Bevölkerung habe in diesen Tagen das Bedürfnis, ihren Gefühlen der Sprachlosigkeit und Ohnmacht Ausdruck geben zu können.

Benefizkonzert in Horw

Deshalb sind Alexei und Elena Kholodova denn auch mit von der Partie, wenn am kommenden Samstag um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Katharina in Horw ein Benefizkonzert unter dem Motto «Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine» stattfindet. Auch eine Gruppe von geflüchteten Kindern wird ein Lied aus der Ukraine vortragen.

Für Menschen aus der Ukraine, von denen rund zwei Drittel der christlich-orthodoxen Kirche angehören, stellt nicht zuletzt die Religion eine wichtige Stütze dar. Elena Kholodova betont:

«Der Glaube gibt uns Hoffnung und hilft uns, die schlimmen Ereignisse dieser Tage zu bewältigen»

Das werde gerade in der Zeit rund um die Karwoche und auch am Osterfest wieder deutlich werden, welches die orthodoxen Christen aufgrund ihres alten julianischen Kalenders eine Woche später feiern als die Katholiken.

Zerstrittene orthodoxe Kirchen

Allerdings zeigt sich in Zeiten des Krieges auch die Ambivalenz der Religion deutlicher denn je. Denn die orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine sind arg zerstritten. Den Kern des Kirchenstreits bildet die Frage der religiösen Vorherrschaft. Diese war im Gebiet der heutigen Ukraine durch den Wettstreit der Grossmächte und der orthodoxen Zentren Kiew, Moskau und Konstantinopel über Jahrhunderte politisiert.

So erstaunt es nicht, dass sich nationale ukrainische Kirchen seit dem Ende der Sowjetunion gegen Russlands Kontrollansprüche wehren. Für grosse Irritationen unter den Gläubigen – auch ausserhalb der orthodoxen Gemeinschaft – sorgte in jüngster Zeit der Umstand, dass Patriarch Kyrill in Moskau die militärischen Aktivitäten Putins teilweise sogar religiös legitimiert und Kriegsgerät sowie Kommandanten gesegnet hatte.

Auch Elena Kholodova verurteilt dieses Verhalten eines Würdenträgers der Moskauer Kirche:

«Es darf nicht sein, dass die Religion für politische Zwecke missbraucht wird.»

Hinweis Elena Kholodova und Alexei Kholodov treten am kommenden Samstag, 9. April, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Katharina in Horw am Benefizkonzert auf.

