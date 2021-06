Renaturierung Dank der Tangente Zug/Baar fliessen Bäche wieder oberirdisch Beim Bau der neuen Kantonsstrasse zwischen der Autobahn und der Ägeristrasse in Baar hat der Kanton viel Geld in grüne Projekte investiert. Nicht alles geschah freiwillig, sondern war Teil des Strassenbauprojekts «Tangente Zug/Baar». Der Kanton öffnet seine neue Strasse am 24. Juni. Marco Morosoli 05.06.2021, 05.00 Uhr

Der Zuger Baudirektor Florian Weber sagte im vergangenen August in einem Interview: «Für die Tangente fahre ich sogar Umwege.» Diese kann er bald in seine Planung mit einbeziehen. Das grösste Bauprojekt des Kantons Zug mit einem Budget von rund 200 Millionen Franken beinhaltet aber nicht nur eine Strasse und deren Zufahrten sowie die Lenkung des Langsamverkehrs.

Regierungsrat Florian Weber (Baudirektor) beim renaturierten Grossacherbach im Gebiet der Tangente Zug/Baar.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 27. Mai 2021)

Ebenso Bestandteil des Projekts sind die Ausgleichsmassnahmen. Nur wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, zahlt auch der Bund. Der Strassenkörper der Tangente benötigt eine Fläche von rund 70 Hektaren (1 Hektare entspricht 10'000 Quadratmetern). Ein Fünftel davon, also ungefähr 14 Hektaren, musste er in die natürliche Infrastruktur investieren. Das zentrale Anliegen des Kantons war es, den Grossacherbach wieder ans Licht zu holen. Die verschiedenen Bäche im Bereich zwischen Baar und Inwil seien nur für ein Hochwasserereignis gebaut gewesen, das alle fünf bis 20 Jahre auftritt, erklärte der Zuger Baudirektor Florian Weber bei einer Begehung:

«Es kam deshalb immer wieder zu Überschwemmungen.»

Weber sagte denn auch, dass sich bei der Renaturierung in jedem Fall die Frage stelle, ob sich der Aufwand lohne, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Im Falle der Tangente schufen die Fachleute durch die Freilegung von Bächen und einer sanften Verbreiterung des Bettes im Unterlauf des Grossacherbachs eine Abflusskapazität für ein Ereignis, das rechnerisch alle 100 Jahre vorkommt. Da stellt sich die Frage, weshalb jemand die Bäche – in diesem Fall am Westhang des Zugerbergs – überhaupt einmal im Boden «versorgte». Der Baudirektor sagt dazu:

«Durch die Eindolung konnte Land für die Landwirtschaft, die Siedlungen und Infrastrukturen gewonnen werden.»

Das ist in den 1970er- und 1980er-Jahren das Gebot der Stunde gewesen. Dies nach dem Motto: «Bäche gehören unter die Erde, das Land ist uns heilig.» Der Kanton korrigierte nun einen Sündenfall aus dem vorigen Jahrtausend. So erzählt Zugs Baudirektor Florian Weber, dass der Kanton zum Beispiel auf einem Abschnitt des Geissbüelbachs, kurz bevor dieser in den Grossacherbach mündet, alles freigelegt hat. Im Uferbereich sind auch noch gleich kleine Bäume gesetzt worden. Der Bauer, dem dieses Landstück gehört, kann durch diese Aufwertung der Landschaft Subventionen beziehen. Vermutlich ist es dadurch auch einfacher gelungen, den Bauern an Bord zu holen. Andernorts können solche Konstellationen durchaus in langjährigen Streitfällen enden.

In einem anderen Bereich des Grossacherbachs, wo er parallel zur Tangente fliesst, ist das südseitige Ufer der Fuss der Lärmschutzwand. Auf der gegenüberliegenden Seite ist dank gewisser menschlicher Eingriffe der Bach der Bauherr. Die grossen Steine stammen zum Teil aus dem Aushub von einem anderen Ort im Kanton Zug. Jeder Stein, der nicht in der Deponie landet, ist für den Kanton Zug ein Gewinn. Die grossen Blöcke sind aber, wie Florian Weber zu berichten weiss, mit Bedacht platziert:

«Grosse Steine wurden bei der Tangente vor allem dort verwendet, wo die hydraulischen Belastungen durch Wasserwirbel bei Hochwasser gross und gleichzeitig Infrastrukturbauten, wie zum Beispiel Brücken, zu schützen sind.»

Andernorts, wo solcher Schutz nicht angezeigt ist, überlässt der Kanton der Natur das Kommando.

Der Natur soll freie Hand gelassen

Wie Weber weiter betont, sei es das Ziel der Renaturierung, den Pflegeaufwand möglichst gering zu halten. Entlang des Ufers des Grossacherbachs, hat der Mensch fürs erste Grün gesorgt. Wie schnell dieses spriesst, zeigt sich aufmerksamen Spaziergängern. Wo vor zwei Monaten alles öd war, spriesst jetzt schon üppiges Grün. Wie der Baudirektor weiter ausführt, siedelten sich nach dem Grün auch Kleinlebewesen entlang des Bachlaufs des Grossacherbachs an.

Dank seines geübten Auges findet der Renaturierungsexperte Andres Bucher, Projektleiter bei der Abteilung Wasserbau und baulicher Gewässerschutz des Tiefbauamts, bei der Begehung eine Adonis-Libelle. Es kämen sicher auch Wildbienen, Grabwespen, Schmetterlinge sowie Libellen auf den Platz, sagt er. Auch Kleintiere jedweder Art dürften die Bachlandschaft bald in ihrer Vielfalt bevölkern. Sogar Steinkrebse sind beim Freilegen des Grossacherbachs aufgetaucht. Während der Bauarbeiten wurden die Tiere fremdplatziert und kürzlich wieder dort freigelassen worden.

Der freigelegte Grossacherbach.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 27. Mai 2021)

Die Renaturierung der Fliessgewässer war nicht billig

Insgesamt hat der Kanton im Zuge des Baus der Tangente rund 750 Meter Bachfläche freigelegt. Wie der Baudirektor verrät, haben alle Bemühungen in diesem Kapitel rund 6,4 Millionen Franken gekostet. Durch die Freilegung des Grossacherbachs musste der Bauherr verschiedene Brücken und neue Durchlässe erstellen. Es seien einheimische Güter berücksichtigt worden. So die Steine, die nicht vor Ort verfügbar waren. Sie stammen vom Steinbruch Zingel in Seewen/SZ.

Es ist übrigens nicht einfach, bei den verschiedenen Bachnamen die Übersicht zu behalten. Der Grossacherbach ist plötzlich wieder als Margelbach in zugmap.ch aufgeführt. Beim Geissbüelbach ist die Zuordnung einfacher. Das Gleiche gilt für den Mittelbach. Dieser ist sozusagen zwischen dem Grossacher- und dem Geissbüelbach eingeklemmt. Früher dürfte der Grossacherbach eine andere Richtung genommen haben, denn wie aus dem Verzeichnis ortsnamen.ch hervorgeht, soll dieser einmal in Richtung Blickensdorf geflossen sein. Heute mündet er in den Grienbach. Dieser entwässert sich als Göblikanal, der wiederum auf der Höhe des Restaurants Freimann in die Lorze mündet. Wichtiger ist eigentlich der Umstand, dass der Grossacherbach die Grenze zwischen den Korporationen Baar-Inwil und Baar-Dorf ist.

Blick auf den renaturierten, freigelegten Grossacherbach im Gebiet der Tangente Zug/Baar.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 27. Mai 2021)

Wie es sich gehört, betont der Zuger Baudirektor Florian Weber, halte man ein Auge auf invasive Pflanzen. Solche seien im Einzugsgebiet der freigelegten Bäche auch schon gefunden und vernichtet worden.