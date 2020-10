Porträt René Brügger aus Hagendorn ist der neue Mister Right der Schweiz – für ihn der Abschluss eines perfekten Jahres Der 36-jährige Deutsche René Brügger aus dem Kanton Zug gewinnt den Swiss Men’s Award. Der Spieler des Rugby Club Luzern hatte neben Erfolg auch Glück. Roger Rüegger 14.10.2020, 11.30 Uhr

Beim Finale des Swiss Men’s Award in Dietikon hoffte René Brügger auf die Unterstützung seiner Mannschaft. Das ist der Rugby Club Luzern. Das Team wollte ihren Mitspieler am Samstagabend nach dem Match auf der Zielgeraden unterstützen. Weil aufgrund eines Coronaverdachts das Spiel abgesagt wurde, konnten die Sportler jedoch nicht nach Zürich zum Award reisen.

Der neue Mister Right René Brügger wird von seinen Mitstreitern auf die Schultern gehoben und gefeiert. Bild: Christian Murer

Die Vorzeichen waren für René Brügger aus Hagendorn also nicht ideal. Der aber hat auf der Bühne – wie sonst auf dem Rugbyfeld – den Ball genommen und sich durchgekämpft. «Die erste Aufgabe war, sich dem Publikum vorzustellen. Und zwar so, dass alle Leute wissen, wer die Person ist, die zu ihnen spricht. Man durfte irgendetwas erzählen. Oh man, war ich nervös», sagt der 36-jährige Projektleiter am Montagnachmittag am Telefon. Da er sich zum Ziel gesetzt habe, den Award zu gewinnen, habe er eine spezielle Form des Vorstellens gewählt.

Der in Hagendorn lebende René Brügger spielt für den Rugby Club Luzern.

Bild: Maria Schmid (Zug, 13. Oktober 2020)

So erzählte Brügger den Anwesenden die Geschichte des kleinen Jungen, der mit sechs die Wiedervereinigung Deutschlands erlebt hatte, mit 15 von zu Hause ausgezogen war, um die Welt zu erobern, schon mit 28 heiratete, zwei wundervolle Kinder hat und mit 30 noch einmal von vorne angefangen hat.

Die Message: Ohne Uhr verliert man viel Zeit im Leben

Mit diesem Vortrag, den er recht spritzig ablieferte, hatte der redegewandte Mann die Jury vielleicht schon im Sack. «Ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Danach mussten wir verschiedene Fragen beantworten und als dritte Challenge galt es, einen zufällig ausgewählten Sponsor mit einem Minispot zu vertreten. Das habe ich wohl ganz passabel hingekriegt.» Brügger beschreibt seine Performance so: «Ich las die Uhrzeit demonstrativ auf meinem Handy ab. Dabei loggte ich mich gleich noch bei Instagram und Facebook ein und blieb mit den Augen auf dem Display. Die Botschaft dabei war, dass man, ohne eine Uhr dabei zu haben, im Leben sehr viel Zeit verliert. Die Message ist angekommen», erklärt er.

Was auch immer es ausmachte, der Mann hat bei der Jury gepunktet. «Ich rechnete ehrlich nicht mit dem Sieg, obwohl ich den unbedingt wollte. Mein ganzes Umfeld motivierte und pushte mich zwar immer wieder und alle waren überzeugt, dass ich gewinne. Trotzdem bin ich immer noch überwältigt.»

Er redet und redet – und rückt sich am Schluss ins rechte Licht

Weil Brügger sich selber als Quasselstrippe bezeichnet, haben wir ihn in einem Interview vor dem Swiss Men's Award gebeten, diesen zu beschreiben. Er tat dies auf seine Weise wie folgt: «Das ist eine moderne Form der Mister-Schweiz-Wahl mit sechs Coaches, die Männer mit ausgeprägter Persönlichkeit suchen, die sich von der Masse durch ihre Charaktereigenschaft und einen gewissen optischen Reiz abheben. Es handelt sich dabei also nicht um eine typische Schönheitskonkurrenz, sondern der Fokus wird – neben der Erscheinung der Typen – auch darauf gerichtet, wie die Kandidaten sich als Influencer persönlich auf den sozialen Medien repräsentieren können, und nicht zuletzt auch die Sponsoren, die das ganze überhaupt erst ermöglichen, ins rechte Licht zu rücken.»

René Brügger wurde letzten Samstag zum Mr. Right gewählt. Der Deutsche aus Hagendorn gewann den Swiss Men's Award.

Bild: Maria Schmid (Zug, 13. Oktober 2020)

Als Coaches des Swiss Men's Award agierten der ehemalige Fussballtorhüter Pascal Zuberbühler, Mister Schweiz 2001 und Bachelor Tobias Rentsch, Bachelorette 2017 Eli Simic, Party-Veranstalter Reto Hanselmann, Mister Right 2019 Sascha Lippuner und Influencerin Antonella Patitucci.

Dass er als Deutscher den Swiss Men’s Award gewinnt, also quasi für ein Jahr so etwas wie der Mister Schweiz ist, polarisiert. René Brügger kann damit gut umgehen und findet es okay. «Klar bin ich ein Ausländer, aber ich sehe mich als Paradebeispiel für Anpassung und Integration. Ich lebe seit sieben Jahren in der Schweiz und fühle mich praktisch schon als Schweizer. Ich liebe dieses Land, ich wurde sehr herzlich aufgenommen.» Seine Lieblingswörter sind übrigens «abegheit» und «mau luege».

«Ich bin nicht der Typ, der Frauen anspricht!»

René Brügger, der im Bereich Robotertechnik in Apotheken tätig ist, blickt auf ein erfreuliches und erfolgreiches Jahr zurück. Nicht nur, weil er den Titel Mister Right tragen darf. Während einer Promotionsveranstaltung für den Swiss Men’s Award lernte er nämlich im Februar seine Freundin kennen. «Begegnet sind wir uns schon früher, weil ich in der Apotheke, in der sie arbeitet, Anlagen in Betrieb nahm. Aber ich bin nicht der Typ, der Frauen anspricht», gesteht er. Man mag es kaum glauben, denn auf den Mund gefallen ist er nicht, wie er am Finale des Swiss Men’s Award unter Beweis stellte.

Der Titel bringt ihm neben Ruhm und Ehre auch einige wirtschaftliche Vorteile. So hat er eine Reise nach Dubai gewonnen und durfte 360 Kondome eines Sponsors sowie einige Sachpreise entgegennehmen. Und zudem erhielt er eine Ausbildung an der Swiss Marketing Academy in Zürich. «Auf diesem Gebiet will ich mich weiterentwickeln, ich glaube, das ist ein Bereich, in dem ich etwas bewirken kann», sagt Mister Right und hat mit dieser Einschätzung vermutlich recht.