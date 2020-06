Renitenter Zuger Straftäter erreicht Teilerfolg vor Bundesgericht Ein 21-jähriger Mann befindet sich seit sieben Jahren im Freiheitsentzug. Weil die Therapie nicht den gewünschten Erfolg bringt, fordert er seine Entlassung. Manuel Bühlmann 26.06.2020, 12.00 Uhr

Als er in Untersuchungshaft kam, war er 14 Jahre alt. Körperverletzung, mehrfache Sachbeschädigung, Diebstahl und Verursachen einer Explosion wurden dem Jugendlichen aus dem Kanton Zug vorgeworfen. Seither befindet sich der mittlerweile 21-jährige Mann in Massnahmenzentren und Gefängnissen. In den vergangenen sieben Jahren war er bloss für kurze Zeit in Freiheit und dies auch nur deshalb, weil er mehrmals geflohen war.