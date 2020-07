Rennradfahrer in Oberägeri bei Sturz erheblich verletzt Ein Rennradfahrer verletzte sich am Freitagnachmittag bei einem Selbstunfall in Oberägeri erheblich. Die Feuerwehr musste ihn bergen. 31.07.2020, 21.18 Uhr

Der Verletzte wurde zunächst im Wiesland betreut. Bild: Zuger Polizei

(spe) Der Unfall hat sich am Freitagnachmittag kurz vor 16.15 Uhr auf der Schneitstrasse in Oberägeri ereignet. Ein 27-jähriger Rennradfahrer stürzte bei der Talfahrt und blieb im angrenzenden Wiesland liegen. Beim Sturz verletzte sich der Velofahrer erheblich, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Gelände bergen: