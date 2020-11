Rennradfahrerin prallt in Zug in einen Lieferwagen – Polizei sucht Zeugen Ein Lieferwagen missachtete in der Stadt Zug das Vortrittsrecht, worauf eine Zweiradlenkerin in sein Heck prallte. Der Lenker oder die Lenkerin fuhr davon, ohne sich um die verletzte Rennradfahrerin zu kümmern. 17.11.2020, 16.58 Uhr

(haz) In der Stadt Zug ist es am Dienstagnachmittag, 17. November, laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden kurz nach 14.30 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Lieferwagen gekommen. Die 32-jährige Rennradfahrerin war auf der Ägeristrasse talwärts Richtung Kolinplatz unterwegs, als ein weisser Lieferwagen von der Löberenstrasse kommend das Vortrittsrecht missachtete und nach rechts auf die Ägeristrasse einbog. In der Folge prallte die Zweiradlenkerin in das Heck des Lieferwagens und stürzte zu Boden. Der oder die Lenkerin setzte daraufhin die Fahrt fort, ohne sich um die leicht verletzte Frau sowie den Schaden zu kümmern.