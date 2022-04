Reportage Einer zückte ein Messer, um ihnen zu entkommen: Unterwegs mit Billettkontrolleuren in Zuger Bussen Angestellte der Zugerland Verkehrsbetriebe überprüfen täglich Tickets auf verschiedenen Buslinien im Kanton. Manchmal sind sie dabei Gewalt ausgesetzt. Zwei Kontrolleure und deren Vorgesetzter schildern drastische Beispiele – aber auch lustige. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 10.04.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In welchen Bussen Billetkontrollen durchgeführt werden, erfolgt laut den Zugerland Verkehrsbetrieben zufällig. Bild: Maria Schmid (Zug, 8. April 2022)

Wer jetzt noch darauf hofft, zu entkommen, der hofft vergebens. Zwei Angestellte der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) sind bereits in den Bus der Linie 6 eingestiegen und halten ihre Smartphones über Karten oder Handydisplays. Noch bevor der Bus die 450 Meter zwischen den Haltestellen Stadion und Stampfi in Zug zurückgelegt hat, sind die Billette aller 26 Fahrgäste kontrolliert.

Der technische Fortschritt mag ein Segen für die Geschwindigkeit der Kontrollen sein. Doch er ist auch Fluch. Denn er hat im Zusammenhang mit dem Ticketlösen das Spektrum der Pannen wie der Ausreden erweitert. Das sagt Peter Kühne sinngemäss. Der 52-Jährige ist der Chef der beiden Kontrolleure, deren Tätigkeit die ZVB als «Kundenberater» bezeichnet.

Peter Kühne, Teamleiter Kundenberatung ZVB. Bild: Maria Schmid (Zug, 5. April 2022)

Kühne war einst selbst auf den Strassen im Kanton unterwegs. Er spricht viel und verfügt über ein Talent zum anschaulichen Erzählen von Geschichten. Nicht alle davon sollen in der Zeitung stehen: Der heutige Zeitgeist könnte manches Verhalten falsch verstehen, denkt Kühne. Umso mehr soll die Aufgabenvielfalt der Kundenberater erwähnt werden, Kontrollen machen nur einen Bruchteil davon aus. Kühne sieht seine draussen tätigen Mitarbeiter als «Visitenkarte der ZVB».

Gleichwohl sollen sie im vorliegenden Artikel nicht namentlich genannt werden oder im Bild zu sehen sein – aus Sicherheitsgründen. Denn obwohl sie auch viel Positives und mitunter Amüsantes (siehe Box) erleben: Manchen Mitmenschen gelten Billettkontrolleure als Störfaktoren oder gar Feindbilder. Immer mal wieder muss sich die Zuger Justiz mit Übergriffen während der Überprüfungen im Bus befassen. Wie bei einem von mehreren Beispielen im vergangenen Jahr, als ein Fahrgast gleich zwei ZVB-Angestellte körperlich und verbal angriff.

Kuriose Ereignisse bei Billettkontrollen in Zuger Bussen – Ein Mann erzählte, er habe kein Ticket gelöst, weil er in Eile sei, da seine Frau im Spital ein Kind gebäre. Dumm nur: Die Buslinie hatte keine Verbindung zum Spital. – Eine Frau sagte, sie habe keine ID dabei. Beim Erfassen ihrer Daten gab sie als Geburtsdatum den 29. Februar 2002 an – dann war jedoch kein Schaltjahr. – Ein Schwarzfahrer sagte dem Kontrolleur geradeheraus, dass er ausgerechnet hätte, dass sich das Fahren ohne Ticket für ihn über die ganze Zeit gesehen finanziell gelohnt hätte. – Obwohl er an der Bushaltestelle neben den uniformierten ZVB-Angestellten gestanden und genug Zeit gehabt hatte, ein Ticket zu lösen, zeigte ein Mann einem Kontrolleur beim Einsteigen seine ID und sagte, er könne ihn büssen, das sei ihm egal. – Ein Fahrgast sagte bei der Datenangabe, er habe im Januar Geburtstag. Bei nochmaliger Nachfrage nannte er als Sternzeichen Waage – dafür müsste er aber im Herbst geboren sein. Die Anekdoten stammen von Peter Kühne, Teamleiter Kundenberater, und zwei nicht namentlich genannt werden wollenden Kontrolleuren der Zugerland Verkehrsbetriebe.

Am Wochenende mit der Polizei unterwegs

Auch Peter Kühne habe bei Kontrollen Gewalt erfahren: Ein Schlag brach ihm zwei Rippen. Ein anderer Schwarzfahrer habe ein Messer gezückt, um ungehindert den Bus verlassen und weglaufen zu können. «Mein Team muss solchen Personen nicht nachrennen. Unsere Devise lautet: Ein Schritt zurück – die Gesundheit geht immer vor», stellt Kühne klar und ergänzt:

«Die Verfolgung solcher Vorfälle ist Sache der Polizei.»

Nicht überraschend ereignen sich Übergriffe gehäuft am Wochenende. Alkohol und andere Bewusstseinsbeeinträchtigungen enthemmen nicht nur beim Tanzbesuch in Zürich, sondern auch im Nachtbus nach Hagendorn oder anderswo. Deshalb ziehen die ZVB freitag- und samstagnachts laut Kühne Sicherheitspersonal der Zuger Polizei zu den Kontrollen hinzu.

Tricksen mit Apps geht nicht

Beim erwähnten Angriff im letzten Jahr hatte einer der ZVB-Bediensteten den Fahrgast auf ein zu spät gelöstes Ticket angesprochen. Wie ein Zeitabgleich zeigte, hatte der Mann den Kauf erst Sekunden vor der Kontrolle vorgenommen. Die Regel lautet: Schon vor dem Einsteigen muss das Billett gelöst sein. Davon ausgenommen ist nur, wer den Bus ganz vorn betritt und beim Chauffeur eines kauft.

Das ist in der heutigen Zeit die grosse Ausnahme. Die allermeisten Zuger ÖV-Nutzer lösen ihr Ticket auf dem elektronischen Weg, beispielsweise über die App Fairtiq. Das verleitet manche dazu, bei einer Kontrolle die Schuld auf die Technik abschieben zu versuchen. Peter Kühne sagt, dass es durchaus vorkommen könne, dass Anwendungen zum Ticketlösen nicht funktionierten. Das sei jedoch weitaus seltener der Fall, als viele Ertappte das gern glauben wollten.

Busse bis zu 170 Franken

Bis jemand seine Unschuld beweisen kann, gilt: Wer ohne gültiges Ticket erwischt wird, dessen Daten werden erfasst und der erhält in den Folgetagen Post mit einem Einzahlungsschein über 100 Franken – im ersten Fall. Im zweiten kostet die Busse 130 Franken, im dritten und in den folgenden 170 Franken. Nach zwei Jahren ab Datum der Kontrolle wird eine Busse aus der Datenbank gelöscht.

Nicht immer handeln die ZVB-Kontrolleure stur nach dem Buchstaben des Gesetzes, sagt Peter Kühne. Bei Unsicherheiten an Zonengrenzen des Zuger Busnetzes oder bei gerade abgelaufenen Monats- und Jahresabos lassen sie unter Umständen mit sich reden.

«Wenn die Kundenberater merken, dass jemandem unbewusst ein Fehler passiert ist, kann man auch mal fünf gerade sein lassen. Es geht um Fingerspitzengefühl.»

Kontrollen am Wochenende um 6 Uhr

Die Auswahl der Linien, in denen Fahrgäste ihre Tickets vorweisen müssen, erfolge in der Regel zufällig. Gebe es auf einer eine Häufung von Schwarzfahrten, werde diese eine Zeit lang regelmässiger überprüft. Wer denkt, dass zu Randzeiten nicht kontrolliert wird, der irrt. So ging es wahrscheinlich auch der Frau, die kürzlich an einem Wochenendtag am Morgen um 6 Uhr allein in einem Bus sass. Sie wurde von zwei Kontrolleuren ohne Ticket angetroffen und gebüsst.

Peter Kühne und sein Stellvertreter Alwin Stoll auf dem Areal der Zugerland Verkehrsbetriebe. Bild: Maria Schmid (Zug, 5. April 2022)

Bei dieser Schilderung kann sich dem Steuerzahler die Frage nach der Verhältnismässigkeit stellen. «Wir handeln nach unserem Auftrag», sagt Peter Kühne allgemein und fügt hinzu, dass im Gegensatz zu früher keine Kontrollen mehr allein durchgeführt werden. Das sei der Sicherheit geschuldet. Aber auch der Tatsache, dass die Kundenberater jederzeit unvorhergesehen in anderen Funktionen eingesetzt werden könnten; als Busfahrer oder zur Information der Kunden an Haltestellen beispielsweise. Dadurch spare man sich ein Pikettsystem bei den Busfahrern.

Indirekte Einnahmen durch Abschreckung

Hinter den Billettkontrollen stecken durchaus wirtschaftliche Interessen der ZVB. In einem Imagefilm auf dem Youtube-Kanal des Unternehmens sagt das Geschäftsleitungsmitglied Philipp Hofmann:

«Ohne Kontrollen würden die Leute weniger Tickets kaufen.»

So betrachtet, dürfte er den Einsatz am Morgen auf der Linie 6 als Erfolg auslegen. Denn während der Stunde, die unsere Zeitung die beiden Kontrolleure begleitet, verfügen sämtliche Fahrgäste über gültige Billette.

Auf der abschliessenden Fahrt sucht eine Frau das Gespräch mit einem der ZVB-Angestellten. Dieser geht daraufhin zum Chauffeur, um mit dem Geld der Frau ein Anschlussticket für den Bus zum Spital Baar zu lösen. In diesem Moment ist der Kontrolleur ganz der Kundenberater, den sein Unternehmen in ihm sieht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen