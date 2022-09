Reportage In der Baarer Fatih-Cami-Moschee beten jeden Freitag rund 100 Zuger Muslime In seinen Predigten spricht Imam Ismail Ünal über Themen wie Stromsparen oder Gehorsam gegenüber den Eltern. Ein Besuch in der grössten Zuger Moschee. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 26.09.2022, 20.00 Uhr

Die Treppe erinnert an die christliche Kanzel in der Kirche: Imam Ismail Ünal bei der Predigt. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 16. September 2022)

«Seid immer höflich zu euren Eltern und helft ihnen bei finanziellen Problemen.» Imam Ismail Ünal (47) hält seine Predigt frei – zuerst auf Türkisch und dann auf Deutsch. Er steht leicht erhöht auf einer reich verzierten Treppe. «Ihr müsst gehorsam sein zu euren Eltern, ausser sie wollen, dass ihr euch von Gott abwendet.» Mit Zitaten aus dem Koran, sogenannten Suren, stützt der Imam seine Argumentation.

Vor ihm: Rund 100 Männer, mehr ältere als jüngere, die sich an diesem Freitagnachmittag versammelt haben. Der Gebetsraum ist Teil der türkisch-islamischen Fatih-Cami-Moschee, der grössten ihrer Art im Kanton Zug. Die Moschee liegt direkt neben der Autobahn im Baarer Industriegebiet bei Blickensdorf.

4000 Musliminnen und Muslime in Zug Knapp 4000 Musliminnen und Muslime lebten 2020 im Kanton Zug. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Neben der türkischen Moschee sind dem Vizepräsidenten der Fatih-Cami-Moschee in Baar drei weitere islamische Gebetshäuser im Kanton bekannt: Jene des Vereins Islamische Gemeinschaft Zug (Stadt Zug), der Schweizerischen Muslimischen Gemeinschaft (Cham) und des Islamischen Vereins Kanton Zug (Baar). Man pflege guten Kontakt und besuche sich gegenseitig.

Kulante Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Typisch türkisch: Schwarztee. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 16. September 2022)

Vor dem Gebet lädt der Vizepräsident der Moschee, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, zum Schwarztee ein. Der Gemeinschaftsraum liegt im Erdgeschoss – einige Frauen tischen selbstgemachte Lasagne auf. «Das Gebet am Freitagnachmittag ist traditionell das Wichtigste der ganzen Woche», erklärt der 32-Jährige. Für die Männer sei es obligatorisch, für die Frauen – gemäss den Überlieferungen des Propheten (Hadith) – freiwillig. Letztere beten in einem separaten Raum, meistens seien es nur zwei oder drei.

Das Freitagsgebet findet jede Woche zu einer anderen Uhrzeit statt: Nämlich dann, wenn die Sonne am höchsten steht. Heute um 13.26 Uhr. Auch die restlichen vier täglichen Gebete richten sich nach dem Stand der Sonne.

Wie lässt sich das Freitagsgebet mit der Schweizer 5-Tages-Woche kombinieren? «Die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind sehr kulant.» Der Vizepräsident selbst wohnt in Steinhausen und arbeitet in Zürich bei einem IT-Unternehmen. Bei Firmen mit festen Produktionsbahnen sei es teilweise nicht möglich, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter am Freitagnachmittag zum Gebet können – dafür habe man aber Verständnis.

Hält die Vorpredigt: Imam Ismail Ünal. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 16. September 2022)

Die Zeremonie beginnt jeweils mit der sogenannten Vorpredigt, die an diesem Freitag bereits die spätere Hauptpredigt ankündigt. Der Vizepräsident, in Deutschland als Sohn türkischer Einwanderer geboren, übersetzt. Es folgt der Gebetsruf auf Arabisch, der sogenannte Adhān. Darin werden unter anderem sowohl die Gläubigen zum Gebet gerufen als auch die Grösse und Einzigartigkeit von Allah betont.

Vorschläge für die Hauptpredigt erhält der Imam Ismail Ünal jeweils aus Zürich vom Dachverband «Türkisch-Islamische Stiftung für die Schweiz». «Er ist jedoch frei, ein anderes Thema zu wählen», erklärt der Vizepräsident, «so wie heute jenes der Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern». Und was für Themen werden sonst in den Predigten behandelt? «Oft aktuelle gesellschaftliche Themen: Letzte Woche forderte der Imam zum Strom- und Wassersparen auf», erzählt er.

An diesem Freitag schliesst der Imam seine Predigt mit den Worten: «Versucht, die Zeit, die euch mit euren Eltern bleibt, so schön wie möglich zu verbringen.» Anschliessend wird synchron gebetet – ein Mitglied der Gemeinde spricht auf Arabisch ins Mikrofon, während der ganze Raum immer wieder auf die Knie geht. Auf dem Teppichboden ist dafür für jeden ein Quadrat vorgesehen.

Der Höhepunkt: Das gemeinsame Gebet, das die Gemeinde synchron durchführt. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 16. September 2022)

Bis am Schluss treffen immer wieder Mitglieder der Gemeinde ein, die sich verspätet haben. Das aus religiöser Sicht Wichtigste: Den Imam beim Beten zu erwischen.

Er kann den ganzen Koran auswendig

Seit drei Jahren in Baar: Imam Ismail Ünal. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 16. September 2022)

Imam Ismail Ünal wohnt nicht weit weg von der Moschee. «Jeden Tag steht er um 4 Uhr auf, damit er um 5 Uhr das erste von fünf täglichen Gebeten in der Moschee durchführen kann», übersetzt der Vizepräsident. Der Imam besitzt zwar ein B1-Deutschzertifikat, aber traut sich erst gegen Ende des Gesprächs, Deutsch zu sprechen.

Der Familienvater schlug schon nach der Grundschule den Weg zum Imam ein – und studierte später an der Universität in der türkischen Provinz Konya. Baar ist nur eine Station von vielen in seiner Karriere als Imam. «Ich wollte den Muslimen, insbesondere der türkischen Gemeinschaft im Ausland helfen, ihre Religion richtig zu praktizieren.» Nötig für den Auslandsaufenthalt waren verschiedene Prüfungen in der Türkei. Später möchte er wieder in seine Heimat zurück.

Er und seine Frau geben in der Baarer Moschee auch Islam-Unterricht für jedes Alter. «Ich betone dabei jeweils auch, wie wichtig es ist, dass sich unsere Leute hier in Zug integrieren», sagt der Imam. Am Kanton schätze er übrigens die Ruhe – ganz im Gegensatz zu seinem vorherigen Arbeitsort in Nürnberg.

Ein wenig stolz erzählt der Vizepräsident, dass der Imam zu der seltenen Gruppe von Personen gehöre, die den Koran ganz auswendig gelernt hätten: «Du kannst ihm eine Sure sagen und er weiss genau, wo sie im Buch steht.»

40 Schulklassen pro Jahr zu Besuch

Der Vizepräsident selbst wurde per Zufall auf die Moschee aufmerksam: Über den Wegweiser zur Moschee an der Hauptstrasse. «Ich schätze die Gemeinschaft hier – und bin in meiner Freizeit lieber in der Gemeinde aktiv als auf Partys unterwegs.» In seinem Heimatort in Nordrhein-Westfalen engagierte er sich für die deutsche Partei CDU.

Wie der Imam betont auch er, dass die Moschee ein offener Ort und jeder willkommen sei. Die Fatih-Cami-Moschee, die wie alle anderen in der Schweiz als Verein organisiert ist, empfängt ausserdem rund 40 Schulklassen pro Jahr für eine Besichtigung. Aktuell zähle der Verein rund 240 Aktivmitglieder, die den Verein mit 140 Franken jährlich unterstützen. Finanziell sei man unabhängig.

