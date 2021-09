Wie gehen Zuger Schüler mit der Impfung um? Ein Augenschein

Die Möglichkeit zur Impfung vor Ort werden laut der Bildungsdirektion in nächster Zeit auch die Schüler und Angestellten an der Kantonsschule in Menzingen erhalten. Das Angebot müsse ausserhalb vom Unterricht wahrgenommen werden, also in Zwischenstunden oder in der Mittagspause. Die Fachmittelschule prüfe eine Teilnahme. Was ist mit der Kantonsschule Zug? Sie werde gemäss der Bildungsdirektion das Angebot «allenfalls später» nutzen, da sie zuerst die «Erfahrungen der kleineren Mittelschulen» abwarten wolle.

In den beiden Zuger Berufsschulen haben sich bis am Freitagmittag über 150 Personen impfen lassen. Laut dem Impfbus-Team, das aus Mitarbeitern des Impfzentrums in Baar besteht, gab es keine Zwischenfälle negativer Natur. Der Bus werde anlässlich des EVZ-Heimspiels am kommenden Dienstag gegen Davos bei der Bossard-Arena präsent sein – unter dem Zuzug von Sicherheitspersonal.