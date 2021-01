Reportage Spanferkel und Cesnica: So sieht das Weihnachtsfest von serbisch-orthodoxen Zugern aus Am 7. Januar feiern die Gläubigen mehrerer orthodoxer Kirchen Weihnachten. Ein Einblick in die Festvorbereitungen. Vanessa Varisco 06.01.2021, 17.00 Uhr

Langsam drehen sich die Spanferkel am Spiess. Es riecht nach Rauch, die Luft ist kalt und es schneit unablässig. Angetrieben durch einen selber gebauten Motor wird das rund 20 Kilo schwere Schweinchen gut vier Stunden lang über der Glut gebraten – abhängig ist der Prozess von Wetter und Temperatur. Da der Traum von weisser Weihnacht für die serbisch-orthodoxen Gläubigen dieses Jahr wahr wird, könnte es etwas länger dauern, weiss der Präsident des serbischen Kulturklubs Sinisa Knezevic, der das Spanferkel an einer Baarer Grillstelle beaufsichtigt.

Am 6. Januar, dem Heiligabend für die Anhänger der serbisch-orthodoxen Kirche, wird traditionell das Spanferkel vorbereitet – und das Anstossen darauf nicht vergessen.

Bild: Baar, 6. Januar 2021

Serbisch-orthodoxe Gläubige feiern am 6. Januar den Heiligabend und am darauffolgenden Tag Weihnachten, zwei Wochen später als das katholische Weihnachtsfest. Dies, weil die Zeit nach dem julianischen Kalender gerechnet wird. Knezevic erklärt:

«Das Grillieren eines Spanferkels am Heiligabend hat bei serbisch-orthodoxen Tradition. Und genau wie in unserem Heimatland führen wir diesen Brauch hier in der Schweiz fort.»



Die Kulturpflege ist Sinisa Knezevic wichtig.

Bild: Baar, 6. Januar 2021

Er ist daher auch nicht der Einzige, der an diesem Morgen ein Schweinchen brät – einige seiner Freunde tun es ihm in der Nähe gleich. Durch ein Zelt oder Sonnenschirme geschützt, dreht sich das Ferkel über der Hitze, während die Männer Musik aus der Heimat hören und mit selbstgebrannten Zwetschgen-Schnaps anstossen. Gegessen wird vom Festmahl am 6. Januar übrigens noch nichts, denn es ist der letzte Tag der Fastenzeit, in der die Gläubigen mit Ausnahme von Fisch den tierischen Produkten entsagen.

Gut vier Stunden wird ein Spanferkel grilliert.





Bild: Baar, 6. Januar 2021

Feier in der Zuger Kirche entfällt

«Heiligabend ist durch und durch ein Familienanlass», beschreibt Knezevic. Dieses Jahr noch mehr als in anderen. So fand in der Vergangenheit um Mitternacht ein Gottesdienst in der Pfarrkriche St. Michael in Zug statt, der heuer coronabedingt entfällt. Das sei zwar schade, doch tut der Freude keinen Abbruch. Am Abend trifft man sich mit den engen Verwandten, man spricht Gebete, erörtert der Vereinspräsident die Bräuche und wirft einen Blick auf das Fleisch, das sich langsam bräunlich färbt. Mit einem Messer sticht er in die Hinterläufe, sodass sie nicht platzen. Er kommentiert den Grillprozess, bevor er die Bräuche des Weihnachtstags erläutert:

«Jeder hat seine eigene Strategie. Gelernt habe ich das Braten von meinen Eltern und den Grosseltern. »

Eine Tradition, die er auch an seine Kinder weitergeben will.

Am Weihnachtsmorgen widmet sich die Familie dann dem Cesnica, dem Weihnachtsbrot. In ihm ist eine Goldmünze versteckt. Ähnlich dem Dreikönigskuchen bricht jeder der Familie ein Stück ab. «Derjenige, der die Goldmünze erwischt, soll ein besonders glückliches und gesundes Jahr haben.» Gleiches gilt auch für den ersten Besucher am Weihnachtstag. Er wird beschenkt und besonders vom Glück gesegnet sein. «An Weihnachten wird viel geschenkt. In unserer serbischen Heimat beispielsweise auch den Armen», sagt der Zuger. Und natürlich wird dann das sorgfältig zubereitete Spanferkel gegessen – zusammen mit anderen traditionellen Gerichten.

Bild: Baar, 6. Januar 2021

Traditionen werden vor allem im Familienkreis gepflegt

Ganz gleich wie in der Heimat sei das Fest überdies nicht, findet Knezevic. Auch können nicht alle Bräuche auf gleiche Weise durchgeführt werden. So würde am Heiligabend üblicherweise ein Ast abgehakt, der noch Blätter trägt. In der Schweiz sei das nicht wirklich umsetzbar. Er führt aus:

«Für alle anderen Traditionen – vor allem für das Spanferkelgrillen – ist das Interesse gross. Die Spaziergänger bleiben stehen und erkundigen sich danach.»

Der Erhalt der Bräuche ist Sinisa Knezevic wichtig. Deshalb gibt er sie weiter. Im serbischen Kulturklub werden Brauchtum und Tradition das ganze Jahr gepflegt, insbesondere wird den Kindern der traditionelle serbische Tanz beigebracht. Obgleich der Verein derzeit an die 100 Mitglieder zählt, betont Knezevic, dass das Vereinsleben nicht mehr gleich lebendig sei wie früher. Wie andere Vereine kämpft auch der serbische Kulturklub damit, dass die Menschen sich nicht verbindlich verpflichten wollen. Zudem sei das Coronajahr einschneidend für das Vereinsleben gewesen.



Gleichwohl: Im Familienkreis wird die Tradition noch gelebt. Vor allem an Festtagen wie Weihnachten.