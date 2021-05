HÜNENBERG Sternekoch und Pächter des Restaurants Wart nehmen den Hut Die Versammlung der Korporation Hünenberg sprach Planungskredite für die Sanierung des Restaurants Wart und der Scheune Wartrain. Bekanntgegeben wurde ausserdem, dass das Pächterteam nach erst vier Jahren per Ende September weiterzieht. Cornelia Bisch 07.05.2021, 05.00 Uhr

Coronabedingte Ausfälle, das kommende unsichere Wintergeschäft, fehlende Familien- und Firmenfeiern: Das erfolgreiche Pächterteam des Restaurants Wart mit Peter Egli, Daniel Kolbe und Starkoch Sebastian Rabe wird das Restaurant Wart per Ende September nach vier Jahren verlassen. Dies im Einvernehmen von Pächtern und Korporation, wie beide Seiten betonen. Die frühere Pächterin Cornelia Waldispühl-Amgwerd hatte nach 20 Jahren im Restaurant Wart aufgehört, weil sie und der Korporationsrat unterschiedliche Auffassungen zum Pachtzins hatten.

Das historische Gebäude wird im Jahr 1392 erstmals erwähnt. Bild: Maria Schmid, (Hünenberg, 26. April 2021)

Eine sofortige Schliessung kam für die Pächter aber nicht in Frage. Küchenchef Sebastian Rabe schreibt in einer Medienmitteilung: «Uns ist es wichtig, dass wir uns mit einem Gaumenfeuerwerk verabschieden und mit unseren Stammgästen einen schönen Sommer verbringen können.» Sobald Gäste im Innern wieder bedient werden dürften oder der Hochsommer Vier- bis Sieben-Gänge-Gourmet-Menus temperaturmässig draussen zulasse, öffne die «Wart» wieder ihre Türen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Mit einem Konzept, das Zutaten aus der Region und von innerhalb der Schweizer Grenzen vorsah, gestaltete sich der Anfang für die neuen Pächter vor drei Jahren schwierig. «Die für die Region gewohnten Zutaten einer Spitzengastronomie wie Hummer, Filet, Gänseleber und ähnliche Produkte wurden auf der Karte vergeblich gesucht», schreiben die Pächter. Stattdessen seien Second Cuts (preiswerte Fleischstücke), Gemüse aus dem eigenen Garten oder der Familie Boog aus Hünenberg und Fische aus der Region serviert worden. «Erst als der ‹Gault-Millau› acht Monate nach der Eröffnung der Küche 15 Punkte verlieh, gewann die ‹Wart› sofort an Bekannt- und Beliebtheit», schreiben die Pächter. Keine sechs Monate später erhielt Küchenchef Sebastian Rabe die Auszeichnung Koch des Monats und den 16. Punkt im «Gault-Millau». Weitere Auszeichnungen folgten.

Das Restaurant Wart in Hünenberg wird in den nächsten Jahren saniert. Bild: Maria Schmid, (Wart, 26. April 2021)

Ein neues Konzept für die «Wart» wird entwickelt

An der Versammlung der Korporation Hünenberg vom Mittwoch, 5. Mai, an der 85 Bürger teilnahmen, wurde die Auflösung des Mietverhältnisses zwischen der Korporation und den Pächtern bekanntgegeben. Eine Nachfolge für das Restaurant wurde noch nicht bestimmt. Für die Korporation steht aber fest, dass die «Wart» als Restaurant weitergeführt werden wird.

«Wir arbeiten derzeit an einem Konzept, einer Strategie, wie das Lokal weitergeführt werden soll», berichtet Korporationspräsident Paul Suter. Eine Strategie, welche auch für die Gemeinde und die ganze Region attraktiv sei. «Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir uns positionieren wollen und welches Zielpublikum wir ansprechen möchten.»

Das historische Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, bedarf einer Sanierung und einer Weiterentwicklung. An der Versammlung wurde der dafür vorgesehene Projektierungskredit von 160'000 Franken einstimmig angenommen. Auch jener für die Renovation und den Umbau der Scheune Wartrain im Umfang von 380'000 Franken wurde von den Korporationsmitgliedern gutgeheissen.

Kunstvolle Malereien wie diese Sonnenuhr, zieren das historische Gebäude. Bild: Matthias Jurt (Wart, 3. Juli 2020)

Neue Räume in der historischen Schiessanlage

«Bereits Ende Mai wird die Korporation in der ehemaligen Schiessanlage ihre neue Kanzlei beziehen», berichtet Suter stolz. «Die Vorfreude ist riesig.» Das Gebäude sei in schlechtem Zustand gewesen. In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sei die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes sehr gut gelungen und die Bedürfnisse der Korporation seien bestens abgedeckt worden. «Es entstanden ein Sitzungsraum, ein Empfang und im neuen Bereich drei bis vier Arbeitsplätze», zählt Suter auf. Im Untergeschoss werde das Archiv untergebracht, welches bis anhin in einer Wohnsiedlung gelagert gewesen sei. «Die Zusammenführung ist ein grosser Vorteil für uns.»