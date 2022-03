Kolumne «Standpunkt»: Rettet unsere Kulturgüter Gemeinderat Ignanz Voser über das Verschwinden historischer Bauernhäuser aus dem Kanton Zug. Ignaz Voser, Gemeinderat CSP 01.03.2022, 05.00 Uhr

Ignaz Voser, CSP Zug, GGR-Kandidat, Wahlen 2010 Pd / Neue Zuger Zeitung

Schochenmühle Zug: Das abgebrannte Haus an der Schochenmühlestrasse soll abgerissen werden. Stefan Kaiser (zug / Luzerner Zeitung

Acht historische Bauern­häuser sind in den letzten Jahrzehnten in der Stadt Zug verschwunden. Ursache waren Brände oder Abriss, um Raum für Überbauungen zu schaffen. Zwei dieser wertvollen Zeugen, das Haus Fröschenmatt und die obere Roostmatt von 1571, waren im Eigentum der Stadt Zug. Das Haus Schochenmühle von 1799 soll nun folgen. Weiter verschwanden in den letzten Jahren das Haus Grafenau, das Hasenbühl, das Bauernhaus mit Restaurant Bellevue, die Bauernhäuser Spielhof und Artherstrasse 127 in Oberwil. Zudem ist das Bauern­haus Letzi 1 gefährdet. Bei zwei weiteren Bauern­häusern in der Nähe der Stadt wütete ebenfalls der Feuerteufel (Aesch Walchwil und Inkenberg Allenwinden).