Zuger Samaritervereine haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen

Rettungsdienst In Zukunft könnte es nur noch die Samaritervereine Berg, Stadt Zug-Baar und Ennetsee geben Nachdem sich der Samariterverein Walchwil wegen Nachwuchsproblemen aufgelöst hat, vermelden weitere Zuger Samaritervereine, dass es bei der Rekrutierung von Nachwuchs hapert. Laut des Präsidenten des Kantonalverbands sind weitere Auflösungen im Zugerland zu erwarten. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Samariterverein Zug bei einer Übung. Bild: PD

Zum Ende des letzten Jahres wurde der Samariterverein Walchwil aufgelöst. Der Grund: kein Nachwuchs. Wie sieht es bei den verbleibenden acht Samaritervereinen des Kantons aus? Stehen auch sie auf der Kippe und wie kämpfen sie um die Gunst von Neumitgliedern?

«Der Samariterverein Cham ist stetig um Nachwuchs bemüht», sagt Vereinspräsidentin Beatrice Fridlin. Neue Mitglieder seien sehr willkommen und werden mehrheitlich über die vielseitig angebotenen Kurse rekrutiert, bei denen Interessierte einen Eindruck vom Verein und den Tätigkeiten bekommen. «Die Mund-zu-Mund-Werbung hat Erfolg», so Fridlin.

«Die Samaritervereine sind wichtiger denn je. Alle Sportanlässe, Kulturanlässe von Vereinen oder Gemeinden könnten zum Teil kaum ohne die Samariter und ihren Sanitätsdienst vor Ort durchgeführt werden», führt Fridlin weiter aus. Denn vielfach seien es Vereine, welche die Anlässe organisieren. Bei einem kleinen Budget würden dabei die Kosten für den Rettungsdienst mit den hohen Tagesansätzen enorm zu Buche schlagen.

Hemmschwelle und zu viele Möglichkeiten

Auch der Samariterverein Menzingen hat ein Nachwuchsproblem. «Es ist schwierig, interessierte Personen zu finden. Nicht zuletzt wegen des Themas Erste Hilfe. Sanitätsdiensteinsätze sind nicht jedermanns Sache. Da gibt es hohe Hemmschwellen», findet Vereinspräsidentin Käthi Schürpf. Ebenfalls sei die Vereinsdichte in Menzingen sehr hoch. «Trotzdem konnten wir letztes Jahr durch Mund-zu-Mund-Werbung zwei junge Mitglieder rekrutieren», freut sich Schürpf. Besondere Vorkenntnisse brauche es keine. Bei einem Beitritt würden Mitglieder auf Kosten des Vereins geschult werden.

Auch Andreas Heilmeier, Präsident des Samaritervereins Baar sowie Präsident des Samariterverbands des Kantons Zug, findet, dass es heutzutage viele andere Vereinsmöglichkeiten gäbe, die für die jungen Leute attraktiver seien: «Bei uns sieht es nicht ganz so schlimm aus. Wir haben Junge im Verein, die auch aktiv sind. Aber es wird schwierig, in Zukunft neue junge Mitglieder zu gewinnen.»

Mündliche Anwerbung zeigt am meisten Erfolg

Im Ägerital wurde, um den Nachwuchs abzuholen, vor 15 Jahren die Samariter-Jugendgruppe Help gegründet. «Es ist wichtig, dass die Jugend bereits sieht, wie man bei der Ersten Hilfe reagieren kann. Ansonsten werben wir um Neumitglieder durch ein Angebot an Schnupperübungen, mit regelmässigen Beiträgen im ‹Ägeritaler› und durch Mund-zu-Mund-Werbung», erklärt Vereinspräsidentin Doris Blattmann. Ein Samariter habe nicht «nur» für den Sanitätsdienst das nötige Fachwissen, sondern er sei auch für den Alltag gerüstet. Ein grosser Teil der Unfälle ereigne sich im privaten Umfeld und bei der Arbeit.

«Im aktuellen Vereinsjahr dürfen wir drei neue Mitglieder aufnehmen. Neben Werbung auf unserer Website, bei Kursen, mit dem Spendenbrief an die lokale Bevölkerung sowie einer öffentlichen Übung zeigt sich der grösste Erfolg bei der direkten mündlichen Anwerbung», so Präsident Urs Zimmermann vom Samariterverein Risch-Rotkreuz. Der Samariterverein biete die Möglichkeit, sein Wissen und Können im Bereich der Ersten Hilfe, der Krankheiten und der Anatomie regelmässig aufzufrischen, und verbinde dabei kameradschaftliche Aspekte. «Man lernt Menschen aus dem Dorf kennen und kann ein Netzwerk bilden», so Zimmermann weiter. Der Samariterverein Steinhausen hat auf die Anfrage zur Nachwuchssituation nicht geantwortet.

Kantonalverband rechnet mit weiteren Auflösungen

«Der Samariterverein Zug hat im Moment genug Mitglieder, um die Aufgaben zu bewältigen», sagt dessen Präsidentin Barbara Arnold. In den Kursen würden sie den Verein vorstellen sowie an Anlässen, an denen sie Sanitätsdienst leisten. «Ausserdem erscheinen wir jährlich im ‹Proinfo› und in den Jahren 2020 und 2021 hatten wir ein Inserat im ‹Best of Zug›», fügt Arnold noch an. Im Oktober 2018 hatten sie ausserdem einen Stand an der Zuger Messe.

Im Oktober 2018 hatte der Samariterverein Zug einen Stand an der Zuger Messe, um die Samaritervereine im Kanton vorzustellen und Neumitglieder anzuwerben. Bild: PD

Beim Samariterverein Neuheim sieht es rosiger aus: «Wir haben keine Nachwuchssorgen. Alle Neueintritte erfolgen durch Mund-zu-Mund-Werbung», sagt Präsidentin Monika Ulrich.

«Wie es bezüglich Nachwuchs bei einzelnen Vereinen aussieht, hat natürlich auch mit den Gegebenheiten zu tun – ob es zum Beispiel ein Bergverein oder ein Stadtverein ist», erläutert Andreas Heilmeier, Präsident des Kantonalverbands. In ländlichen Orten kenne jeder jeden und mache so einfacher Werbung für den Verein. Ebenfalls käme es auf die weiteren Möglichkeiten in den Ortschaften an, ob die Jungen nach der Ausbildung in grössere Städte ziehen oder ob einfach zu wenig Interesse für das Sanitätswesen da sei. Heilmeier befürchtet:

«Man muss damit rechnen, dass sich noch weitere Samaritervereine in Zukunft auflösen. Es kann gut sein, dass es irgendwann nur noch drei Samariter-Regionen gibt wie beispielsweise Berg, Stadt Zug-Baar und Ennetsee.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen