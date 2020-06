Rettungshelikoptereinsatz nach Selbstunfall in Menzingen Auf dem Müliweg ist ein Lastwagen von der Strasse abgekommen und hat sich überschlagen. Der Chauffeur wurde erheblich verletzt und mit der Rega ins Spital eingeliefert. 02.06.2020, 16.09 Uhr

Der verunfallte Lastwagen wird geborgen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Der Unfall ereignete sich laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstagvormittag, 2. Juni, kurz nach 11 Uhr. Ein 48-jähriger Lastwagenchauffeur fuhr auf dem Müliweg in Menzingen in Richtung Neudorfstrasse. Rund 50 Meter vor der Einmündung kam er rechtsseitig vom Müliweg ab und stürzte rund 12 Meter das Wiesenbord hinunter. Dabei überschlug sich der Lastwagen und kam, wieder auf den Rändern stehend, auf der Neudorfstrasse zum Stillstand. Der 48-jährige Chauffeur wurde dabei aus der Führerkabine geschleudert und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst See-Spital wurde er mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Der Lastwagen stürzte über das Bord und kam auf der Neudorfstrasse zum Stehen. Bild: Zuger Polizei

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Lastwagen war mit Tierfuttermittel beladen. Während der Patienten- und Fahrzeugbergung sowie der Unfallaufnahme musste der betroffene Strassenabschnitt gesperrt werden. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes See-Spital, der Rega, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppdienstes sowie der Zuger Polizei.