77-jähriger Rennradfahrer stürzt in der Stadt Zug – Rega muss zum Einsatz kommen Am Montagnachmittag kam es auf der Blasenbergstrasse in der Stadt Zug zu einem Selbstunfall. Ein 77-jähriger Rennradfahrer stürzte. Er musste von der Rega ins Krankenhaus geflogen werden. 13.07.2020, 21.42 Uhr

(elo) Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Blasenbergstrasse in der Stadt Zug. Der 77-jährige Rennradfahrer kam aus noch unbekannten Gründen zu Fall, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilt. Mit Kopfverletzungen musste der Mann mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein ausserkantonales Krankenhaus geflogen werden.