Rhythmische Gymnastik: Gelungene Premiere in Zug

Rhythmische Gymnastik Die Premiere mit internationaler Ausstrahlung in Zug ist geglückt Der Verein RG Zug hat am Wochenende den ersten Zugercup durchgeführt und dabei als Organisator und Teilnehmer überzeugt. Michael Wyss Jetzt kommentieren 06.12.2021, 12.01 Uhr

130 Mädchen und junge Frauen messen sich in der Sporthalle, darunter auch die Ukrainerin Milena Krylova. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 5. Dezember 2021)

«Ich war schon etwas nervös, vor so vielen Zuschauern aufzutreten. Aber es war super», sagte die fünfjährige Melody Anne Silvio-Markgraf vom organisierenden Verein RG Zug in der Sporthalle. Seit eineinhalb Jahren ist die Kindergärtlerin aus Oberwil im Verein. «Rhythmische Gymnastik ist eine sehr gute Sache. Meine Tochter tanzt gerne. Hier lernen die Kinder schon in jungen Jahren viel Disziplin. Ich sehe das auch als eine Art Lebensschule. Es sind auch neue Freundschaften für meine Tochter entstanden», schilderte ihre Mutter Lilianna Markgraf.

Petra Cseri (rechts) gibt jungen Fans Autogramme. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 5. Dezember 2021)

130 Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2003 bis 2016 stellten ihre Leistungen am letzten Wochenende dem Publikum unter Beweis. «Wir blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die erste Ausgabe des Zugercups war ein grosser Erfolg», sagte Lora Valvecha, Präsidentin von RG Zug. Nebst Zugerinnen starteten Teilnehmerinnen der Schweizer Klubs aus Teufen, Baden, Zürichsee/Zürich, Ems und vom Regionalen Leistungszentrum Biel und Region. Ausserdem traten sogar aus Bulgarien und der Ukraine Vereine an. «Das macht uns stolz», zeigte sich Lora Valcheva erfreut und erklärte: «Das Niveau der Darbietungen war hoch, wir hatten international anerkannte Kampfrichter in Zug.»

Emilia Rose Rochey-Adams vom Verein RG Zürichsee/Zürich gewinnt die Kategorie 2016. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 5. Dezember 2021)

Emilia Rose Rochey-Adams in Aktion bei einem Wettkampf im Sommer 2021 in Barcelona. Video: Youtube

Junger Verein mit Ambitionen

RG Zug wurde im Dezember 2018 gegründet. Heute sind 60 Kinder im Verein integriert, die an regionalen und nationalen Wettkämpfen starten. Ideales Alter für einen Beitritt sind drei Jahre. «Wir erleben einen Boom. Jedes Jahr kommen neue Mädchen. Die Rhythmische Gymnastik ist sehr beliebt», weiss die Zuger Cheftrainerin Svetlana Hagedorn. Angeboten werden verschiedene Trainingsgruppen in Zug und Menzingen, auch Schnuppertrainings seien jederzeit möglich. Der junge Verein geniesse schweizweit bereits einen sehr guten Ruf, sagt Hagedorn: «Wir haben topausgebildete Trainerinnen, die selber erfolgreich waren in der Rhythmischen Gymnastik. Wir trainieren auf einem hohen Niveau. Man hat am Zugercup gesehen, dass wir zu den Besten gehören.»

Für gelungene Einlagen (hier Marta Borys) gibt es auch Applaus von der Konkurrenz. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 5. Dezember 2021)

Anmut und Koordination sind gefragt, wie Neli Atanasova demonstriert. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 5. Dezember 2021)

Die Rhythmische Gymnastik ist eine Weiterentwicklung der Gymnastik, sie ist wettkampfbetont und leistungsorientiert. Sie wird ausschliesslich von Mädchen und Frauen ausgeübt. Geturnt wird zu Musik auf einem Quadrat von 13 mal 13 Metern, Einzel oder in einer Gruppe. Die RG verbindet Musik, Bewegung, Konzentration, Körperbeherrschung mit gleichzeitiger Koordination der Handgeräte. Die Zuger Vereinspräsidentin Lora Valcheva führt aus: «Die Rhythmische Gymnastik ist sehr facettenreich. Der Mix aus Musik, Bewegung und Körperbeherrschung ist die grosse Herausforderung.»

Mehr zum Verein auf www.rgzug.ch

