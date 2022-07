SP Kanton Zug nominiert Sarah Schneider als Richterin

Richter-Wahl Mitglieder der SP Kanton Zug nominieren Sarah Schneider für Ersatzwahl ins Verwaltungsgericht Die SP Kanton Zug präsentiert Sarah Schneider als Kandidatin. Die Ersatzwahl findet am 25. September statt. 14.07.2022, 18.00 Uhr

Präsidentin der SP-Kantonalpartei, Barbara Gysel (links), und Sarah Schneider nach der erfolgreichen Nomination. Bild: PD

Die Mitglieder der SP Kanton Zug nominierten Sarah Schneider (41) aus Zug einstimmig als Richterin am Verwaltungsgericht des Kantons Zug. Schneider hat an den Universitäten Zürich und Luzern Rechtswissenschaften studiert und 2009 das Zuger Anwaltspatent erworben, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

In den letzten Jahren war sie als Anwältin in verschiedenen Kanzleien und diverse Jahre bei einem grossen Krankenversicherungsunternehmen tätig. Sie bringe weitreichende Kompetenzen, fundiertes Fachwissen und die nötige Erfahrung für das verantwortungsvolle Amt mit.

In früheren Jahren war Sarah Schneider Gerichtsschreiberin am Obergericht Kanton Zug. Sie ist in Steinhausen aufgewachsen und lebt heute mit ihrer Familie in Zug.

Das Amt als Verwaltungsrichterin wird im Nebenamt ausgeführt. Die Wahl findet wie erwähnt am 25. September 2022 statt. (cro)