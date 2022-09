Sarah Schneider ins Verwaltungsgericht Zug gewählt

Richter-Wahl Sarah Schneider wird neue Richterin am Verwaltungsgericht in Zug Sarah Schneider entscheidet das Duell gegen Stefan Thöni klar für sich. 25.09.2022, 14.06 Uhr

Sarah Schneider nach der erfolgreichen Nomination. Bild: PD

Sarah Schneider (41) aus Zug wird neue Richterin am Verwaltungsgericht in Zug. Auf Schneider entfielen 24'327 Stimmen, auf Stefan Thöni 7619 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 15'974 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei 43,5 Prozent.

Schneider hat an den Universitäten Zürich und Luzern Rechtswissenschaften studiert und 2009 das Zuger Anwaltspatent erworben. In den letzten Jahren war sie als Anwältin in verschiedenen Kanzleien und diverse Jahre bei einem grossen Krankenversicherungsunternehmen tätig. In früheren Jahren war Sarah Schneider Gerichtsschreiberin am Obergericht Kanton Zug. Sie ist in Steinhausen aufgewachsen und lebt heute mit ihrer Familie in Zug.

Die Ersatzwahl zum Zuger Verwaltungsgericht ist notwendig geworden, weil die SP-Richterin Ines Stocker aus dem Kanton Zug weggezogen ist. Dies hatte sie dem Verwaltungsgericht nicht sofort angezeigt, sondern weiterhin an Urteilen mitgewirkt, die deshalb anfechtbar sind. (cro/rem)