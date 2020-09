Riecht es nach faulen Eiern? Rufen Sie an: WWZ überprüft Erdgas-Leitungen und Installationen Zweimal pro Jahr überprüft WWZ sämtliche Erdgasleitungen und Hausinstallationen zusätzlich mittels Stossodorierung. Dazu wird dem Gas eine höhere Dosis eines Geruchsstoffes beigemischt. 22.09.2020, 17.15 Uhr

(haz) Erdgas ist leichter als Luft und verflüchtigt sich im Falle eines Austritts. Auch ist es nahezu geruchlos. Deshalb wird dem Erdgas standardmässig ein Stoff beigemischt, der an den Geruch fauler Eier erinnert. Diese Odorierung ist gemäss WWZ-Medienmitteilung eine wichtige Massnahme, um bereits kleinste Gasaustritte frühzeitig zu erkennen.

Diesen Herbst führt WWZ die Stossodorierung ab Mittwoch, 23. September, durch in den Gemeinden Zug, Baar, Cham, Steinhausen, Hünenberg, Risch/Rotkreuz, Sins sowie im Knonauer Amt (Hedingen, Ottenbach, Obfelden, Affoltern am Albis, Mettmenstetten und Knonau). Es dauert zwei bis drei Tage, bis sich der Geruchsstoff im Erdgasnetz verteilt hat. Am 6. Oktober endet die Stossodorierung.

WWZ bittet die Bevölkerung, Geruchswahrnehmungen, die auf Erdgasaustritte hindeuten könnten, sofort unter Telefon 041 748 48 48 zu melden.