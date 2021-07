Ringen Der Baarer Felix Zemp ist der beste Junior der Schweiz Der Bruder des Elite-Ringers Christian Zemp gewinnt in Domdidier den Meistertitel. 05.07.2021, 10.27 Uhr

(bier) Die Swiss Wrestling Federation hat kurzfristig nach der pandemiebedingten Pause Schweizer Meisterschaften angesetzt. In Domdidier machten die Junioren und Jugend-A-Kämpfer im griechisch-römischen Stil die Medaillen aus.

Der Baarer Felix Zemp von der Ringerriege Brunnen schrieb sich in die Gewichtklasse bis 86 Kilogramm ein. Sein Finalgegner vom ausrichtenden Klub in Domdidier hiess Vincent Yerli. Zemp war hochmotiviert und fackelte nicht lange. Mit einer Schleuder, wohl die spektakulärste Technik an dieser Meisterschaft, zeigte er sein Können. Das war die halbe Miete zu seinem Sieg mit technischer Überlegenheit. Mit Durchdreher am Boden machte er den Sack zu.

Felix Zemp ist der Bruder von Christian, der im Elitebereich Kaderathlet der Swiss Wrestling Federation ist und schon zahlreiche internationale Meisterschaften für die Schweiz bestritt. Die Brüder könnten bei den kommenden Meisterschaften der Aktiven in der gleichen Kategorie aufeinandertreffen.