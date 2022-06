Ringen: Alexander Büeler aus Zug gewinnt zwei Medaillen

Ringen Nach privaten Problemen ist der Zuger Alexander Büeler stark wie nie Der 26-Jährige hat bei den Schweizer Meisterschaften Gold und Silber gewonnen. Dies, obwohl der Athlet der RR Brunnen nicht in der höchsten Liga aktiv ist. Michael Wyss Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Alexander Büeler fand erst mit 18 Jahren Gefallen am Ringen, Bild: Mathias Blattmann (Zug, 13. Juni 2022)

Alexander Büeler blickt auf bewegende Wochen zurück. Von den Schweizer Ringer-Meisterschaften in Oberriet SG kehrte er mit einer Gold- und einer Silbermedaille zurück. «Dieses Glücksgefühl war wichtig, denn Anfang Jahr hatte ich aus privaten Gründen ein Tief erlebt. Nach dem Regen scheint bekanntlich immer wieder die Sonne», sagt der Stadtzuger, der bei der Ringerriege Brunnen aktiv ist.

Der 26-Jährige gewann den Meistertitel im Freistil bis 97 Kilogramm, seiner Paradedisziplin, sowie die Silbermedaille im Greco in der gleichen Gewichtsklasse. «Das waren die grössten Highlights in meiner noch jungen Karriere. Dass ich in beiden Disziplinen den Final erreichte, war sensationell.» Dazu geselligen sich mehrere NLB-Meistertitel mit der Ringerriege Brunnen.

Diese Erfolge an der SM beeindrucken umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass Büeler auf Klubebene «nur» in der Nationalliga B ringt. «Es benötigt Wille, Durchhaltevermögen, Disziplin und mentale Stärke», erklärt er, «auch ein Meisterschaftsringer aus der NLB kann in der Schweiz mit der Elite mithalten, wenn es im Kopf stimmt.»

Erst mit 18 Jahren mit dem Ringen begonnen

Erst im Alter von 18 Jahren entdeckte Büeler die Freude am Ringen. «Mein Cousin nahm mich einmal mit ins Training nach Brunnen. Da hat es mich gepackt», sagt er. Viel Zeit für andere Hobbys bleibt dem Metallkonstrukteur/Projektleiter kaum, könnte man meinen. Doch Büeler sagt: «Nebst Ringen mache ich noch Crossfit, gehe zum Joggen oder Biken. Das sind ideale Sportarten für mich als Ringer. Hier kann ich meine Kraft und Ausdauer trainieren.»

Dazu trainiert Büeler noch wöchentlich bei Ringerstaffel Freiamt in der Nationalliga A. «Hier kann ich auf höchstem Niveau trainieren. Eines Tages NLA-Ringer zu sein, das ist ein grosser Traum von mir.» Hat er auch Vorbilder?

«Ich gehe meinen eigenen Weg. Dennoch habe ich den einen oder anderen Ringer, bei dem ich einiges abschaue. Zum Beispiel Randy Vock oder Michael Bucher von der RS Freiamt.»

Gegenwärtig hegt der Zuger, der sich als offen, gesellig, kommunikativ und teamfähig bezeichnet, im Sport keine konkreten Pläne, sondern sagt: «Ich will möglichst viele Wettkämpfe bestreiten, die mich in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringen. In Sachen Technik und Taktik will ich mich steigern. Hier habe ich grosses Potenzial», ist Büeler überzeugt. Auch ein Meister kann sich noch steigern.

