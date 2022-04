leserbrief Ringstrasse macht das Bösch sicherer und das Quartier moderner «Bösch-Pläne lösen Misstrauen aus», Ausgabe vom 29. März 03.04.2022, 17.27 Uhr

Im Artikel «Bösch-Pläne lösen Misstrauen aus» von heute wird der Verein Zukunft Bösch als ein Zusammenschluss von Grundeigentümern beschrieben. Das stimmt nur teilweise: Im Verein sind auch etliche Firmen als Mitglieder gelistet wie zum Beispiel unsere Kita ZugWest. Wir verfolgen damit keine finanziellen Ziele; wir engagieren uns einfach für eine Aufwertung des Quartiers und die Erstellung sicherer Strassen. Wenn wir heute mit unseren Kita-Kindern in die nahen Erholungsgebiete gehen möchten, müssen wir zum Teil auf dem Asphalt entlang unübersichtlich abgestellter Autos laufen, direkt neben den schweren, sich manchmal gar noch kreuzenden Lastwagen. Denn beim über 50-jährigen Strassennetz sind die Trottoirs weitgehend vergessen gegangen. Auch fehlen dem Quartier Verweilplätze: Wollen unsere Mitarbeitenden in der Pause etwas frische Luft geniessen, müssen sich in die Wiesen oder auf Parkplatzränder setzen. Das ist kein haltbarer Zustand.