Risch Bevölkerung kann das Altersleitbild 2023-2040 mitgestalten Der Gemeinderat Risch hat ein Projekt zur Überprüfung und Weiterentwicklung des geltenden Altersleitbilds aus dem Jahr 2007 in Auftrag gegeben. 06.05.2022

Der künftige Orientierungsrahmen des Altersleitbilds soll an der gemeindlichen Alters- und Gesundheitspolitik der letzten 15 Jahre anknüpfen, neue Entwicklungen und Trends berücksichtigen und den Planungshorizont bis 2040 abdecken. Die Bevölkerung wird laut Mitteilung der Gemeinde anlässlich von drei World Cafés Anfang Juni 2022 zur aktiven Mitwirkung eingeladen.

Im Jahr 2007 verabschiedete der Gemeinderat Risch das aktuell geltende Altersleitbild. Darauf folgte im Jahr 2009 die Strategie «Wohnen im Alter». Diese beiden Grundlagenpapiere legten den Rahmen der gemeindlichen Alters- und Gesundheitspolitik für die folgenden Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt fest.

Die Umsetzung der Massnahmen entlang der fünf definierten Gestaltungsfelder («Gesundheit»; «Information, Koordination und Partizipation»; «Wohnen»; «Dienstleistungen»; «Mobilität») wurde während den letzten 15 Jahren vorangetrieben und in den meisten Bereichen erfolgreich abgeschlossen.

Schlusspunkt der Umsetzung der Massnahmen stellte die Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum Neuen Zentrum Dreilinden und zum Beschluss über das Vorgehen an der Buonaserstrasse (VÜB) anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. September 2021 dar.

Die Fragen von damals bewegen auch heute noch

Die 2007 benannten Themen sind weiterhin aktuell. In den letzten Jahren gewannen jedoch neue Entwicklungen und Trends in der Gesellschaft an Bedeutung, die im neuen Altersleitbild zusätzlich adressiert werden sollen (z.B. technologische Entwicklungen zur Unterstützung im Alltag, Pflege und Betreuung; Teilhabe am sozialen Leben; Freiwilligenarbeit).

Auf neue Erkenntnisse und Trends im Altersbereich soll daher besonderes Augenmerk gelegt werden. Das Projekt «Altersleitbild Gemeinde Risch 2023-2040» wird, wie es in der Mitteilung heisst, von Expertinnen und Experten des Instituts für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention der Hochschule Luzern (HSLU) begleitet.

Das Projekt orientiert sich an der Strategie 2020 bis 2023 der Gemeinde Risch. Die breite fachliche Abstützung durch Schlüsselpersonen aus den Bereichen Alter und Gesundheit ist durch deren Einbindung in entsprechende Projektgremien gewährleistet. Projektstart war im Dezember 2021. Der Projektabschluss ist für Mai 2023 geplant. Weitere Hintergrundinformationen sowie der jeweils aktuelle Projektstand können der Gemeinde-Webseite unter der Rubrik «Projekte» entnommen werden.

Einladung zu öffentlichen Mitwirkungsveranstaltungen

Gemeinderat und Projektteam laden die interessierte Rischer Bevölkerung herzlich ein, eigene Vorstellungen und Anliegen an einer von drei Mitwirkungsveranstaltungen im Saal Dorfmatt Risch einzubringen:

Mittwoch, 1. Juni 2022, 18.00-21.00 Uhr: World Café für die breite Bevölkerung.

Donnerstag, 2. Juni 2022, 09.00-12.00 Uhr: World Café für Seniorinnen und Senioren ab 65.

Freitag, 3. Juni 2022, 17.00-20.00 Uhr: World Café für die breite Bevölkerung.

Für diese Anlässe ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind auch per Telefon 041 798 18 96 möglich.